UBBC Gmünd in Trefferlaune: Wieder 100 Punkte

Im Amateurbereich die 100-Punkte-Marke zu knacken hat eigentlich Seltenheitswert, diese Saison in der Herren-Landesliga scheint aber mit Traditionen brechen zu wollen. Deutsch Wagram schoss am Wochenende Mistelbach mit 110:49 aus der Halle. Und der UBBC Gmünd übersprang daheim gegen Bruck die magische Grenze zur Dreistelligkeit bereits zum dritten Mal – in fünf Saisonspielen!

Dabei erwiesen sich die Foxes als schwerer Gegner, ließen sich über die gesamte Spieldauer nicht abschütteln und verlor letztlich auch einigermaßen knapp mit 89:100. Die Gmünder, bei denen neben Christoph Staud auch die USA-Urlauber Alexander Macho, Armin Graf und Daniel Rohrmüller wieder mit dabei waren, zeigten sich aber einmal mehr sehr treffsicher.

In der sehr gut befüllten Heimhalle legte der UBBC stark los, Juraj Valentiny traf von der Dreierlinie. Dann übernahmen aber erst einmal die Gäste – und schenkten den Gmündern ordentlich ein: 34 Punkte nach zehn Minuten, 53 Zähler nach einer Viertelstunde. Die Traxler-Mannen gingen mit einem Rückstand in die Pause, aus der Ruhe ließen sie sich allerdings nie bringen. Schon nicht, als Radek Vartecky vor der Pause den 14-Punkte-Rückstand auf zwei dezimierte. Und auch nicht nach Seitenwechsel, als der UBBC durch Staud, Valentiny und Vartecky erstmals in Führung ging.

Bruck ließ nie nach, hielt den Abstand klein, im Schlussviertel brach nach unzähligen Anläufen aber letztlich der Widerstand und Gmünd setzte sich mit einem 9:0-Run final ab. „Wir haben die Brucker nicht so stark erwartet, man sieht aber, was motivierte Spieler anstellen können Das Team muss weiter fokussiert bleiben“, resümierte Manager Franz Chwatal vor dem Auswärtsspiel beim komplett veränderten Vorjahresmeister und Bundesliga-Ableger Traiskirchen.