Nach zwei Jahren unter der St. Pöltner Basketball-Legende Sergej Orekhov richtet der UBBC Gmünd seine Landesliga-Herren wieder neu aus. Der Vertrag mit dem Trainer wurde nicht verlängert. Ab sofort soll wieder ein UBBCler das Coaching übernehmen.

Eben das wollte man 2017 nach zwei eher mageren Saisonen unter Spielertrainer Peter Schmid nicht mehr. Mit Orekhov kam frischer Wind in die Grenzstadt. Schon in der ersten Saison belegte man Rang vier. Diesmal zählte der UBBC zu den Titelkandidaten, verspielte im Play-off allerdings alle Chancen und wurde am Ende wieder Vierter.

Daran lag‘s aber nicht, dass man nach zwei Jahren auseinanderging. „Wir waren mit seiner Arbeit sehr zufrieden“, sagt UBBC-Manager Franz Chwatal. „Er hat uns sehr viel beigebracht, vor allem auch im taktischen Bereich. Und konditionell waren wir so gut, wie lange nicht. Umso bedauerlicher ist es, dass wir diesen Vorteil am Ende der Saison nicht ausspielen konnten.“

Ausschlaggebend dafür sei das Black-out im ersten Semifinale gegen Wiener Neustadt vor eigenem Publikum gewesen, als man eine klare Halbzeitführung noch verspielte. „Wenn wir das gewinnen, geht die ganze Serie anders aus. Ob Meister oder nicht, sei dahingestellt, aber dann wären wir ins Finale gekommen“, ist Chwatal überzeugt.

Künftig will sich der UBBC neu orientieren, sich vor allem breiter aufstellen. In der abgelaufenen Saison absolvierten nur acht Spieler mehr als 20 Partien, zwei mehr als 15. „Generell soll die Intensität für alle geringer werden, im Training, wie im Spiel. Wir haben viele junge Spieler, die wir integrieren möchten. Außerdem werden einige Spieler nicht mehr jedes Wochenende von Wien ins Waldviertel fahren“, so Chwatal. „Das ist bei 26 Spielen ein sehr großer Aufwand.“

Der Nachfolger soll nach zwei Jahren wieder aus den eigenen Reihen kommen. „Wir haben schon eine Idee, Einigung gibt es noch keine“, sagt Chwatal. Ein Spielertrainer soll es jedenfalls nicht werden. „Möglicherweise ein Spieler, der das Training übernimmt. Für das Coaching während des Spiels würde er aber einen Partner zur Seite gestellt bekommen. Wenn du spielen und coachen gleichzeitig musst, bist du einfach mit dem Kopf nicht voll bei der Sache.“