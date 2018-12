Eigentlich hätte es der Transferhammer sein sollen, der die Gmünder endgültig zum Titelfavoriten macht. Doch so unverhofft sich die Möglichkeit, den tschechischen Ex-Profi Pavel Englicky zu verpflichten, aufgetan hatte, so schnell zerplatzte sie vergangene Woche wieder.

„Wir waren uns per Handschlag schon einig. Und dann sagt er uns per SMS einfach ab“, ist Franz Chwatal, Manager des UBBC Gmünd, frustriert. „Er machte eigentlich in den ersten Gesprächen einen interessierten und ehrlichen Eindruck, hätte sicher bestens zu unserer Mannschaft gepasst.“

Nominell wäre die Verpflichtung wohl ein echter Kracher gewesen. Der 2,10-Meter-Hüne Englicky stammt aus Pisek, ist 35 Jahre alt und schaffte über Prag, Nürnberg und Groningen den Sprung zu Limassol nach Zypern, wo er neun Jahre lang spielte. Vor zweieinhalb Jahren ist er nach Tschechien zurückgekehrt, spielte bei Pisek. Jetzt hätte er den UBBC Gmünd verstärken sollen. Hätte.

"Einerseits ist das vielleicht verständlich"

Denn der Arbeit wegen zieht es Englicky von Brno, wo er als Bodenleger tätig war und wo er auch beim Klub mittrainieren hätte können, nach Deutschland. „Einerseits ist das vielleicht verständlich. Andererseits scheint auch den Sportlern abseits des Fußballs die Handschlagqualität abhandenzukommen…“, moniert Chwatal. „Die Welt wird nicht zusammenbrechen, aber mit ihm hätten wir wohl den fehlenden Puzzleteil zum Titelgewinn gefunden.“

Statt des Showdowns am Samstag zwischen Gmünd und Sixers, zwischen Englicky und Curtis Bobb, gibt‘s „nur“ den Klassiker UBBC gegen BKVI. „Die Welt wird nicht zusammenbrechen“, so Chwatal. „Wir haben auch so Chancen, gegen BKVI zu gewinnen. Unschlagbar sind sie nicht.“