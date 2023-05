UBBC Gmünd schnappte sich die Silbermedaille

Das Ziel vor dem letzten Auftritt der Saison war für das Damenteam des UBBC Gmünd klar: Heimspiel gegen Tulln gewinnen und damit Platz zwei in der Niederösterreich-Wertung fixieren. Angeführt von sich in wahrer Wurflaune befindlichen routinierten Damen wollte das Team von Beginn an keinen Zweifel aufkommen lassen, wer am Ende die Halle als Sieger verlassen wird.

Nach einer etwas nervösen Anfangsphase kamen die Gmünderinnen nach drei Minuten ins Laufen. Julia Grudl drückte diesem Viertel ihren Stempel auf und erzielte gleich einmal 14 Punkte in Viertel eins. Voll Selbstvertrauen schlossen sich ihre Kolleginnen der aggressiven Spielweise an und so war bereits nach zehn Minuten eine Führung von 20:7 gegeben. Auch in Viertel zwei ging es in dieser Tonart weiter, fast alle Spielerinnen trugen sich in die Scorerliste ein. Die aggressive Defensive ließ den Gästedamen kaum Luft zum werfen und die verblieben weiten Distanzwürfe fanden nur selten ins Ziel. So war bereits zur Halbzeit klar, eine Niederlage ist heute ausgeschlossen.

12:0-Run nach Pause als endgültige Entscheidung

In Viertel drei kam dann Guard Andrea Jäger ordentlich in Fahrt und trug mit dazu bei, dass ein Run von 12:0 bis zur vorletzten Minute die endgültige Entscheidung brachte. Erst dann kam Tulln zu den ersten Punkten in diesem Viertel. Das Schlussviertel wurde dann mit angezogener Handbremse ausgespielt, die UBBC-Damen waren dennoch das bestimmende Team und so kam es am Ende zu diesem deutlichen Sieg gegen den Wettstreiter um Platz zwei.

Damit endet eine durchaus erfolgreiche Saison für die Gmünder Frauen – Platz zwei in der NÖ-Wertung und Platz drei in der überregionalen Meisterschaft mit Oberösterreich. Insgesamt wurden 20 Spielerinnen eingesetzt, vier von ihnen war bei jedem Spiel dabei.