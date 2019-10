Der Startschuss für die Basketball-Saison fällt am kommenden Wochenende. Eine Saison, für die sich der UBBC Gmünd komplett neu ausgerichtet hat. Mit dem neuen Trainerteam Michael Traxler und Maximilian Macho, einigen Spielern, die nicht mehr jede Woche aus Wien ins Waldviertel kommen können, und zwei Comebackern (Christian Koller und Ulrich Fraberger) steht nicht mehr ein Finaleinzug an oberster Agenda.

„Der Einzug in die Play-offs ist aber schon ein Ziel“, betont UBBC-Manager Franz Chwatal. Dafür braucht‘s in der Zehnerliga, die wieder die Teams der Landesliga und der 1. Klasse umfasst, einen Platz unter den Top-6. Chwatal: „Das ist realistisch. Aber jetzt müssen wir einmal schauen, dass wir gut in die Saison kommen.“

Los geht‘s am Samstag in Traiskirchen. Und darauf vorbereitet sei man sehr gut, sagt Trainer Michael Traxler: „Die Vorbereitung ist nahezu hervorragend gelaufen. Die Trainingsbeteiligung war sehr hoch, mit zwölf bis 17 Spielern. Die beiden Comebacker haben sich sehr gut eingefügt. Auch das neue System ist gut angekommen und hat sich gut etabliert. Wir spielen jetzt offensiv ein System, bei dem jeder Spieler mehr Verantwortung übernehmen muss. Dafür braucht’s neue Mechanismen. Das erfordert auch mehr Spielverständnis, macht aber dafür auch mehr Spaß.“

„Träx“ appelliert auch an die Personen in und um den Verein, ruhig zu bleiben. „Wenn wir drei Spiele gewinnen, werden wir nicht gleich Meister. Und wenn wir einmal drei Spiele verlieren, ist nicht alles gleich schlecht“, sagt er – wenngleich er freilich auf einen guten Start in Traiskirchen hofft.

An den Kräfteverhältnissen in der Landesliga dürfte sich nicht allzu viel verändert haben. Die Sixers Klosterneuburg peilen den Titel an, haben sich dafür verstärkt, Wiener Neustadt hat etwas Federn gelassen. Deutsch Wagram ist für Chwatal ein Fragezeichen, zählt grundsätzlich aber neben Bruck/Leitha zu jenen Teams, die man gedenkt, hinter sich lassen zu können.