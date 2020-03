Eine E-Mail des Österreichischen Basketballverbandes sorgte Montagvormittag schon kurz für Aufregung beim UBBC Gmünd. Deren Inhalt war allerdings lediglich das vorzeitige Saisonende für die Bundesligen. Die Landesligen sind aktuelle offiziell nur unterbrochen. Dass sie noch einmal aufgenommen werden, dafür hat UBBC-Manager Franz Chwatal allerdings wenig Hoffnung: „Wenn dann vielleicht gleich direkt mit den Finalspielen. Für mehr wird die Zeit nicht mehr reichen.“

Das würde insofern funktionieren, da die vier Halbfinalteilnehmer der Herren-Landesliga schon feststehen, sich nur mehr untereinander an den Platzierungen etwas ändern könnte. Zudem wäre die Pause generell gar nicht so ungelegen gekommen, da Radek Vartecky am Knöchel verletzt ist und Christoph Staud beruflich verhindert. Jetzt darf aber Vartecky seine Heimat nicht verlassen und Staud sitzt wohl bis auf Weiteres in den USA fest.

Aufgrund der ständig neuen Verordnungen schwindet der Optimismus bei Chwatal ohnehin zusehends, dass es überhaupt weitergehen könnte. „Schade, eigentlich hatten wir durch die Konstellation am Schluss die Hoffnung, Meister zu werden. Aber das müssen wir verschieben…“

Zwangspause besonders bitter für U12-Mannschaft

In finanzieller Hinsicht sei die Pause, die natürlich auch die Landesliga-Damen betrifft (zwei Spiele gegen Baden wären noch ausständig gewesen), bewältigbar, meint Chwatal: „Natürlich fallen Patronanzen weg, aber die Meisterschaft ist schon zu zwei Dritteln gespielt, da wird wohl auch der Verbandsbeitrag weniger werden…“

Besonders bitter ist die Zwangspause aufgrund des Coronavirus für die U12-Mannschaft, die nach Monaten des Trainings am kommenden Samstag eigentlich ihr erstes Meisterschaftsspiel bestreiten wollte. „Die Euphorie war sehr groß. Für die Kids tut es mir am meisten leid“, sagt Chwatal. „Ich hoffe, sie verlieren die Motivation nicht. Ich setze da aber auf unser gutes Trainerteam, die wieder zu wecken, sobald wir wieder spielen können.“

Training gibt‘s aktuell natürlich genauso wenig. Schon seit Mitte voriger Woche.