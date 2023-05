UBBC-Sommercamp übersiedelt ins Gmünder Gym

Die Sommerferien nähern sich mit riesigen Schritten und damit haben auch die Vorbereitungen für das Sommercamp der UBBC Gmünd an Fahrt aufgenommen. Das wartet heuer in den ersten beiden August-Wochen mit einigen großen Neuerungen auf. Das Nachwuchscamp ist aufgrund der Umbauten im HAK-Turnsaal seiner Geburtsstätte entwachsen, wird heuer erstmals nicht im Gmünder Schulzentrum über die Bühne gehen, sondern weicht ins Gymnasium - also quasi an die Geburtsstätte des Gmünder Basketballs und des UBBC.

„Wir haben schon Gespräche mit Direktor Ronald Binder geführt und er kommt uns sehr entgegen, sodass wir Infrastruktur vom Gym nutzen können“, schildert David Graf vom Organisationsteam des UBBC. „Wir sind ihm und der Schule wirklich sehr dankbar.“

Beide Wochen schon fast ausgebucht - aber es gibt Wartelisten

Damit wird das Sommercamp nach vielen Jahren im Schulzentrum heuer für alle eine kleine Umstellung. „Aber wir stecken schon mitten in den Vorbereitungen und freuen uns schon darauf, den Kindern im neuen Umfeld eine tolle Woche zu garantieren“, sagt Graf. Bei den Aktivitäten kann man auf Bewährtes setzen, auch die Übernachtung von Donnerstag auf Freitag (immer ein Highlight) kann stattfinden. Zusätzlich wird in jeder der beiden Wochen die Sportunion NÖ für einen Halbtag mit einer besonderen Attraktion für die Kinder vorbeischauen. „Aber das wollen wir noch nicht zu viel verraten“, meint Graf.

Das Camp wird wieder in zwei Wochen aufgeteilt. Die erste von 31. Juli bis 4. August, die zweite von 7. bis 11. August. Und schon jetzt zeichnet sich dafür wieder ein Rekord ab. Bereits 140 Anmeldungen sind eingetrudelt. „Das ist zum jetzigen Zeitpunkt ein neuer Rekord“, freut sich Graf. Die erste Woche ist mit 75 Anmeldungen bereits ausgebucht, auch die zweite steht schon knapp davor. „Für die erste Woche führen wir nun eine Warteliste, wir warten einmal ab wie lange diese wird und entscheiden dann, wie viele Kinder wir noch zusätzlich aufnehmen können“, erklärt Graf. „Absagen wollen wir natürlich nur im absoluten Notfall, falls sich gar nichts mehr ausgeht.“