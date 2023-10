Unerklärlicher Einbruch: Gmünd vergab gegen den Meister den Sieg noch

So vielversprechend der erste Heimspiel-Abend für den UBBC Gmünd begonnen hatte, so bitter ging er gegen den amtierenden Meister Baden zu Ende. Nach zwei Vierteln klar auf Siegkurs riss bei den Gmündern plötzlich der Faden. Diese Chance ließen sich die Black Jacks nicht entgehen, drehten die Partie noch zu ihren Gunsten.

„Das war kollektives Versagen ab der 25. Minute“, war UBBC-Manager Franz Chwatal noch am Tag darauf konsterniert. Warum bei den Gmündern so urplötzlich der Flow abhanden kam, dafür hatte er selbst keine wirkliche Erklärung. „Wir waren bis dorthin klar besser, hatten Baden komplett im Griff.“ Nachsatz: „Du kannst gegen eine so starke Mannschaft verlieren. Aber wenn du schon so weit vorne bist...“

UBBC-Express brauste so richtig los

21 Punkte betrug der Vorsprung auf dem Höhepunkt im dritten Viertel. Der UBBC, dem kurzfristig Michael Traxler wegen Krankheit ausfiel und der auch ohne den am Knöchel verletzten Juray Valentiny antreten musste (und das wahrscheinlich noch ein paar Wochen wird müssen), startete sehr stark. Aggressive Defense war das Zauberwort, dazu Benjamin Mair und der wieder fitte Radek Vartecky in Punktelaune sowie mit der Hoheit bei den „Langen“ unter dem Korb. Am Rebound war Gmünd eine Macht, brachte die Gäste dazu mit schnellen Kontern in Bedrängnis. Erst am Ende des ersten Viertels konnte sich Baden etwas befreien.

Im zweiten Abschnitt brauste der UBBC-Express dann erst so richtig los. Mit Punkten von Armin Graf und Bernhard Staud erhöhte sich der Abstand auf zehn Punkte, vor der Halbzeit setzten Vartecky und Topscorer Mair noch einmal einen drauf, sodass Gmünd mit 19 Punkten Vorsprung in die Pause ging.

Baden spielte sich in einen Rausch

Und ein Ende der Fahnenstange schien auch nach Seitenwechsel nicht in Sicht. Nach 25 Minuten waren die Heimischen 62:41 in Front. Was dann passierte, sorgte jedoch für Rätselraten. Die Offensive brach komplett ein, Fehler in allen Bereichen schlichen sich ein. Die mit ehemaligen Bundesliga-Spielern gespickten Gäste rochen sofort Lunte. Mit einem 19:2-Run machten die Badener bis zum Viertelende fast den kompletten Rückstand wett. „Sie haben sich in einen richtigen Rausch gespielt, hatten 80 Prozent Wurfausbeute“, anerkannte Chwatal.

Im Schlussviertel suchte der UBBC noch einmal seinen Rhythmus, fand ihn aber nicht mehr. Verkrampft und ohne Wurfglück ging auch noch das letzte bisschen Vorsprung in die Binsen. Die weit treffsichereren Gäste gewannen am Ende mit 88:80 sogar noch recht deutlich.

„Mit Juray wäre es sich wahrscheinlich ausgegangen“, meint Chwatal, zeigte sich trotz des enttäuschenden Ausgangs über die Leistung in den ersten zweieinhalb Vierteln aber recht glücklich.

Nach der Ligapause mit Cup-Runde am kommenden Wochenende geht's für den UBBC am 5. November in Deutsch Wagram weiter.