Viele Höhepunkte & Spitzenbasketball bei 50-Jahr-Feier des UBBC Gmünd

Sein 50-Jahr-Jubiläum begeht der UBBC Gmünd am Samstag ganz groß mit einem Tag voller Basketball. Los geht's um 12.30 Uhr in der NMS Gmünd mit dem Spiel der Damen-Mannschaft gegen Budweis, um 14.30 Uhr treten die Landesliga-Herren gegen das Studententeam USK Prag an, ehe um 17 Uhr der ganz große Schlager mit dem NÖ-Derby zwischen den Bundesliga-Teams Dukes Klosterneuburg und SKN St. Pölten steigt.

Anschließend geht die Feier im Palmenhaus weiter, wo um 19.30 Uhr der Festakt beginnt. ORF-Moderatorin Ursula Köhler-Vogl führt durch das Programm, wo neben Ansprachen und Ehrungen verdienstvoller Mitglieder die Vereinsgeschichte mit einer Fotoschau untermalt wird.