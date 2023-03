Vier Punkte fehlten: Die Saison ist für den UBBC Gmünd vorbei

Werbung

Wie gewonnen, so zerronnen. Erst vorige Woche freute sich der UBBC Gmünd groß über den knappen Heimsieg im ersten Viertelfinal-Spiel gegen Baden. Seit Sonntag ist die Saison für die Basketballer der Grenzstadt gelaufen. Sie konnten die gute Ausgangsposition in der Kurstadt nicht nutzen, schieden nach einer knappen Niederlage aus den Play-offs aus.

Vier Punkte fehlten am Ende im Gesamtscore. „Da schmerzen die beiden Dreier von Baden in den Schlusssekunden vorige Woche gleich umso mehr“, meinte UBBC-Manager Franz Chwatal. Ein Polster von sieben Punkten wäre leichter zu verteidigen gewesen als der Quasi-Gleichstand von einem Punkt. Die vier Zähler ließen sich im Endeffekt aber an vielen Positionen finden.

In der ersten Hälfte vergeigt

Die Leistung in Baden war indes gut, die Wurfleistung mit 80 Punkten im Schnitt und letztlich auch einmal die Freiwurf-Quote stark. „Wir haben aber die erste Hälfte vergeigt“, erklärte Chwatal. Die Gmünder, die bis auf Sebastian Senk und Michael Traxler vollzählig antreten konnten, sahen sich nach fünf Minuten schon mit einem 2:10-Rückstand konfrontiert. Ab da hinkte der UBBC hinterher. Zwischenzeitlich brachten Patrik Cais und David Graf die Waldviertler in Reichweite, im zweiten Viertel enteilten die Badener aber wieder den abschlussschwachen Gmündern.

Die fanden in der Halbzeitpause offenbar die richtigen Worte und Ansätze. Der UBBC steigerte sich vor allem in der Defensive, die Punkteserien der Gastgeber werden eingedämmt. Zudem begannen die Gäste zu treffen. Zwei Minuten vor Ende des dritten Viertels ist der UBBC auf zwei Punkte dran – 63:65. Baden ging aber letztlich mit acht Punkten Polster ins Schlussviertel, wo der UBBC nicht mehr näherkam als auf vier Punkte, sich letztlich 80:85 geschlagen geben musste (Hinspiel: 81:80).

Saisonabschluss mit Freundschaftsspielen

Das bedeutet für die Gmünder das bittere frühe Saison-Aus. Der Durchhänger von Jänner bis März rächte sich letztlich doch noch. „Wobei wir bei einem besseren Abschneiden im Grunddurchgang im Viertelfinale auch Baden oder einen anderen starken Gegner bekommen hätten können. Die Tabelle hätte dann anders ausgeschaut“, relativierte Chwatal.

Die Platzierungen von fünf abwärts werden nicht mehr ausgespielt, damit fiele Gmünd bei tabellenmäßiger Berechnung der fünfte Rang zu. Einen spielerischen Saisonabschluss soll es aber trotzdem geben, kündigt Chwatal für April noch Freundschaftsspiele an.