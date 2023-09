UBBC Gmünd: Nach dem Jubiläum ist vor dem Saisonstart

Eine Woche nach der großen Sause zum 50-Jahr-Jubiläum hat den UBBC Gmünd das tägliche Geschäft wieder eingeholt. Und das lautet zum jetzigen Zeitpunkt im Jahr: Voller Fokus auf den Saisonstart. Der naht in Riesenschritten. Schon am ersten Oktober-Wochenende stehen die ersten Meisterschaftsspiele auf dem Programm.

Für die Landesliga-Herren gibt's zu dem Zeitpunkt aber noch weitere Tage zur Vorbereitung. Aufgrund des kurzfristigen Ausstiegs der Wiener Neustadt Blue Devils gibt's in der höchsten Spielklasse des Landes in dieser Saison nur neun Teams - und damit für jedes Team spielfreie Runden. Diese trifft den UBBC gleich zum Auftakt. Damit fällt der Startschuss hier um eine Woche später mit dem Auswärtsspiel gegen Mistelbach am 8. Oktober.

Um nach dem Testspiel im Rahmen der 50-Jahr-Feier nicht zu lange ohne Spielpraxis zu bleiben, wird noch ein weiteres Freundschaftsmatch gegen Budweis eingeschoben. Der Termin steht noch nicht fest. Das Training läuft sehr gut, berichtet Manager Franz Chwatal. An der Mannschaft hat sich nichts geändert im Vergleich zur Vorsaison. Einzig Sebastian Senk wird nicht bei allen Spielen zur Verfügung stehen. Das Schicksal könnte mit Patrik Cais auch einen weiteren „Langen“ treffen. „Er hat einen neuen Job, weshalb er womöglich das eine oder andere Mal ausfallen wird“, erklärt Chwatal.

Tina Glaser gibt Comeback nach fünf Jahren

Das Saisonziel ist, wieder in die Play-offs zu kommen. Dafür braucht es einen Platz unter den besten Vier nach Ende des Grunddurchgangs (Hin- und Rückrunde). Auch der NBBV-Cup wird wieder ausgespielt, dabei treffen die Gmünder in der ersten Runde am 21. Oktober auswärts auf Mistelbach.

Bei den Landesliga-Damen gibt es ein Comeback. Tina Glaser will es nach fünf Jahren Pause wieder wissen. „Sie wird das Team mit ihrer Routine und Treffsicherheit auf jeden Fall verstärken“, sagt Chwatal. Ebenfalls neu im Team ist Anna Biedermann aus Haugschlag, ein 1,91 Meter großes Talent. Dafür hat Hana Vikanova mit 37 Jahren ihre Karriere beendet.

UBBC setzt auf lückenlose Nachwuchsarbeit

Die Damen-Landesliga zählt wieder sechs Teams, wobei mit Steyr und Enns wieder zwei oberösterreichische Gaststarter dabei sind. Um den Landesmeistertitel matchen sich der UBBC, Tulln, Baden und Klosterneuburg, das statt Herzogenburg nachgerückt ist.

Im Nachwuchs stellt der UBBC heuer drei Teams, U12, U14 und U16. Dazu hat eine U10 bereits das Training aufgenommen, wird aber nicht am Liga-Betrieb teilnehmen. „Das Ziel ist, dass wir eine lückenlose Nachwuchsarbeit schaffen, also immer alle Altersstufen abdecken“, erklärt Chwatal. „Da sind wir momentan sehr gut unterwegs.“

Noch keine genauen Details gibt es zur grenzübergreifenden CZ-Liga - außer, dass Gmünd mit seinen Zweier-Herren wieder daran teilnehmen wird.