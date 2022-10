Zuwachs für den UBBC Gmünd

Werbung

Zwischenzeitlich hatten ihn die Gmünder Basketballer nach dem ersten Testspiel schon abgeschrieben, in der Matchpause nach dem erfolgreichen Saisonauftakt gegen Baden dockte der neue Legionär aber doch noch beim UBBC an.

Mit Patrick Cais angelten sich die Grenzstädter einen 20-jährigen, zwei Meter großen Pivot aus České Budějovice. „Ein Versprechen für die Zukunft“, ist UBBC-Manager Franz Chwatal überzeugt. „Er ist unter dem Korb sehr stark, wird uns in der Defensive sicher verstärken, uns bei der Rebound-Arbeit weiterbringen.“

Ob der Neue am Sonntag in Tulln schon spielen darf, ist allerdings noch nicht fix. Zu Redaktionsschluss fehlte im noch die Freigabe vom tschechischen Verband. „Kommt die noch bis zum Wochenende, dann wäre er schon einsatzberechtigt“, erklärt Chwatal.

Gespielt hat Cais erst vor nicht ganz einem Monat gegen die Donaustädter. Beim Vorbereitungsspiel war der Tscheche testweise im Einsatz. Damals gewannen die Gmünder ganz klar mit 93:64. Beim Auftakt in die Landesliga mussten sich die Tullner auch Liga-Neuling Amstetten geschlagen geben. Welche Hackordnung es heuer in der Herren-Landesliga geben könnte, lasse sich derzeit noch schwer abschätzen, meint Chwatal: „Die ersten Ergebnisse lassen aber durchaus auf Überraschungen schließen.“

In Tulln fällt am Sonntag für den UBBC Gmünd auch der Startschuss in der Damen-Landesliga. Nachdem Steyr nun doch nicht teilnimmt, matchen sich dort heuer wieder vier niederösterreichische Teams und Kammern aus Oberösterreich. Die vier NÖ-Klubs spielen sich dabei wie immer den Landestitel aus.

Die Gmünderinnen gehen weitgehend unverändert in die neue Saison. „Im Lauf der Saison werden aber noch einige Mädchen dazukommen“, erklärt Chwatal. „Vier Spielerinnen sind neu dazugekommen, trainieren schon und werden nach und nach an die Mannschaft herangeführt.“

Ab dem kommenden Wochenende sind damit fast alle Gmünder Teams im Liga-Betrieb. Nach der U12 vorige Woche startet jetzt auch die U14. Einzig die zweite Herrenmannschaft, die wieder in der grenzübergreifenden Liga mitspielt, muss derzeit noch die Füße stillhalten – dort müssen noch einige Details geklärt werden.