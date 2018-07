Höchst erfolgreich waren die Beachvolleyballerinnen des Sportunion Sparkasse Zwettl Volleyballteams bei den U14-Landesmeisterschaften in Hofamt Priel unterwegs. Gleich drei Spielerinnen schafften es bis ins Finale. In einem äußerst spannenden Match setzte sich schließlich die mit elf Jahren jüngste Teilnehmerin Johanna Fritz mit ihrer Hollabrunner Partnerin Katharina Malcher in drei Sätzen durch und holte Gold, Marlene Wallner und Valentina Dangl gewannen die Silbermedaille.

Und auch die vierte Zwettler Volleyballerin im niederösterreichischen Auswahlkader durfte jubeln. Die erst 13-jährige Anna Seemann holte sich mit ihrer Partnerin Melanie Gasparovic (Volleycats Traiskirchen) Platz drei beim ebenfalls in Hofamt Priel ausgetragenen Turnier der „Hypo NÖ Junior Beach Series U18“.