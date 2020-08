Ein böses Erwachen gab es für eine Reihe von Waldviertler Fußballklubs nach dem Ende der Übertrittszeit. Anstatt sich jetzt in aller Ruhe auf die Saison vorbereiten zu können, flatterte einigen Vereinen Post von der Österreichischen Gesundheitskasse ins Haus.

Der Vorwurf: Die Vereine sollen einigen Spielern und Trainern mehr als die abgabenfreien 540 Euro an Aufwandsentschädigung monatlich ausbezahlt haben und damit Sozialversicherungsbeiträge unterschlagen haben. Sie werden aufgefordert, ihre Belege offenzulegen und bis 7. August eine Stellungnahme abzugeben.

„Wir weisen bei jeder Sitzung darauf hin, dass die Vereine alles ordnungsgemäß abhandeln sollen. Ich hoffe, dass sich das alles auflöst“ Werner Vogl, Obmann HG Waldviertel

Auslöser dafür war eine anonyme Anzeige. Insgesamt zwölf Vereine aus dem Waldviertel sollen davon betroffen sein. Gegenüber der NÖN bestätigten der SC Amaliendorf, der SC Gmünd, der USV Raabs, der SV Weitra, der SC St. Martin, der SV Vitis und der SCU Nondorf, von der Anzeige betroffen zu sein. Dazu äußern möchte sich kaum einer, hinter vorgehaltener Hand regiert aber merkliche Verwunderung über die Anzeige – vor allem zum Zeitpunkt mitten in der Coronakrise.

Vereine geben sich bedeckt, Aufklärungsbedarf bei Gruppensitzungen

Als einer der wenigen wagt sich Richard Zarycka, Sportlicher Leiter in Raabs, aus der Deckung: „Wir sehen es als Chance, werden schauen, dass alles passt, wenn nicht, dann eben nachjustieren.“ Auch Vitis-Sektionsleiter Gerald Dick sagt: „Wir werden in den nächsten Tagen eine Stellungnahme abgeben.“

privat Hauptgruppen-Obmann Werner Vogl hofft auf „einen Schuss ins Blaue“.

Großes Thema waren die Anzeigen bei den Gruppensitzungen der vergangenen Tage. „Da waren viele Fragen zu klären“, schildert Werner Vogl, Obmann Hauptgruppe Waldviertel. „Die Unterlagen, die ich bis jetzt kenne, schauen aber relativ gut aus.“

Wurden tatsächlich teils mehr als 540 Euro ausbezahlt, dann müssten die Sozialversicherungsbeiträge bis vier Jahre rückwirkend nachbezahlt werden. Ausnahme sind Nicht-Österreicher, die bei Nachweis einer Versicherung in ihrem Heimatland, in Österreich nicht sozialversicherungsabgabenpflichtig sind.

Vereine in der Verantwortung

Nicht nur viele Fragen waren zu beantworten, auch die Aufregung bei den Vereinen war sehr groß. „Wir weisen von Verbandsseite bei jeder Sitzung darauf hin, dass die Vereine alles ordnungsgemäß abhandeln sollen“, sagt Vogl. „Ob sie das auch tun, liegt aber natürlich in deren Verantwortung.“ Die Aufregung kann er trotzdem verstehen. „Wo der Hintergrund für die Anzeigen liegt, auch warum nur Waldviertler betroffen sind, darüber kann man nur mutmaßen.“

Gerüchte in eine Richtung – und ein klares Dementi

Die Gerüchte gehen fast durch die Bank in eine Richtung: Karl Geist, Obmann des SV Haie Hoheneich, der sich im Frühjahr auch in einem NÖN-Interview sehr kritisch über diverse Praktiken im Amateurfußball geäußert hat, soll den Anstoß dazu gegeben haben, sind sich viele sicher. Der beteuert auf NÖN-Anfrage jedoch sehr deutlich: „Von mir wurde dazu überhaupt nichts in die Wege geleitet. Ich bin selbst vom Finanzamt angerufen worden, ob der SV Hoheneich eine Steuernummer hat.“

Was auch immer der Anlass für die Untersuchungen war: Hauptgruppenobmann Vogl hofft, dass er nicht aus den Reihen der Waldviertler Vereine selbst kam. „Und natürlich, dass sich alles auflöst, eh alle gut arbeiten, und das einfach ein Schuss ins Blaue war.“