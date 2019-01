Ihren bisher beeindruckendsten Lauf absolvierte die Wielandserin Martina Eichhorn, Mitglied der Sole-Runners und des LT Gmünd, am 25. Jänner. Sie bestritt die Zehn-Kilometer-Distanz beim diesjährigen Dubai-Marathon.

Sie war eine der weit über 30.000 Starter, die um 8.30 Uhr bei 24 Grad beim bekannten Luxushotel Burj al Arab gestartet sind. Gelaufen wurde auf der mit Palmen gesäumten Straße zur Kreuzung Richtung „Palm Jumeirah“ und wieder retour. Nach knapp einer Stunde hatte die quirlige Wielandserin, die mit Stolz das LT-Shirt getragen hat, das Ziel erreicht. „Es wäre sicherlich schneller gegangen, aber ich wollte den einfach Lauf genießen. Es war traumhaft und beeindruckend. Das werde ich sicherlich nicht vergessen“, meinte sie gegenüber der NÖN.

Gemeinsam mit einer Läuferin aus Katar lief Eichhorn ins Ziel, in ihren Händen die Flagge des Emirates am persischen Golf. Angefeuert wurden sie von Gatten Johann, mit dem die LT-Läuferin bereits ihren dritten Dubai-Urlaub genoss. „Diesmal war der Zeitpunkt so geplant, dass ich am Marathon mitlaufen konnte“, so Eichhorn, die nicht nur von der großen Teilnehmerzahl, die aus der ganzen Welt angereist gekommen sind, sondern auch von der Höhe des Preisgeldes fasziniert war. Der Sieger bekommt nämlich 200.000 US-Doller, das Preisgeld liegt bei insgesamt 800.000 US-Dollar.

Ein weiteres Antreten beim Dubai-Marathon schließt die der Wielandserin nicht aus.