Golf: Abschlag ab 1. Mai wieder möglich.

Dass die Golfplätze am 1. Mai wieder aufsperren dürfen, sorgt für Erleichterung bei den Waldviertler Golfklubs. „Nächste Woche sollen die Regeln für ‚Corona-Golf‘ aufliegen (Flightgröße, Hygiene etc.), daher planen wir, unser Online-Reservierungsportal ab 24. April wieder zu aktivieren“, schrieb Golfresort-Haugschlag-Geschäftsführer Hans Geist in einer Aussendung an die Mitglieder.

Auf den beiden 18-Loch-Plätzen in Haugschlag sind etwa 400 Startzeiten pro Tag verfügbar, im GC Herrensee in Litschau sind keine Reservierungen nötig. Der GC Weitra verweist noch auf die erst am Mittwoch nach Redaktionsschluss ausgegebenen Verhaltensrichtlinien, will aber ab 25. April sein Online-Reservierungsportal wieder öffnen.