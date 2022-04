Saisonstart: Baseballer legen los

Werbung

Traditionell nach Ostern fällt in am Wochenende der Baseball-Saison der Startschuss. Die Waldviertler Vertreter, Schremser Beers und Woodquarter Red Devils, sind auch heuer wieder allesamt in der Landesliga Ost vertreten.

Durch die Spielgemeinschaft mit den Beers sind auch weiterhin einige Spieler der Zwettler Originals, die eigentlich seit einigen Jahren weitgehend inaktiv sind, im Meisterschaftsbetrieb vertreten. „In der Regel werden uns drei Zwettler verstärken“, erklärt Beers-Vorstand Wolfgang Styll, der auch einige Rückkehrer aus früheren Beers-Zeiten im Kader ankündigt. Das Saisonziel setzen die Schremser nach dem im Vorjahr verpassten Meistertitel etwas niedriger an: In die Top 4, also die Play-offs soll es aber schon gehen.

Den Auftakt aus Waldviertler Sicht machen am Wochenende die Red Devils mit zwei Spielen in Stockerau gegen die Cubs II und die Schwechat Blue Bats. Die Schremser Beers greifen erstmals am 1. Mai ein.