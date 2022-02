Bewerbe beim WSV Gutenbrunn

Bei teils böigem Wind siegte in der Herrenklasse über 10 km mit zwei Schießeinlagen Julius Schlapschy vor Thomas Bauer (beide HSV Allentsteig). In der Jugendklasse bestritt Hannes Hofmann vom SC Nordwald sein erstes Rennen. In den Nachwuchsklassen stellte der SC Nordwald das größte Starterfeld, holte fünf Siege und drei zweite Plätze. Ein erster Platz ging jeweils an den WSV Gutenbrunn und an den SC St. Aegyd. Für 12. und 13. Februar in Gutenbrunn je ein Langlauf- und Biathlon-Wettbewerb geplant.