Biathlon in Saalfelden Podium bei „Austria Cup“ für SC Nordwald

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion

Die Nordwald-Sportlerinnen Lena und Theresa Strondl und Katja Pelikan vertraten gemeinsam mit Samuel Eder und David Zillinger Niederösterreich in Saalfelden. Foto: privat

S C Nordwald-Youngsters mischten beim „Austria Cup“ in Saalfelden mit. Katja Pelikan belegte in ihrer Klasse Rang zwei.