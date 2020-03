Für das letzte Rennen des Bundesländercups in Rosenau am Hengstpass schickte der SC Nordwald fünf Nachwuchsathleten an den Start. Bei teils heftigem Schneefall zeigte sich wieder, dass Rosenau ein guter Boden für den SC Nordwald ist.

Ein perfektes Rennen mit keinem Schießfehler und schnellster Laufleistung zeigte Katja Pelikan. In der U9 liefen Letizia Frühwirt und Elina Gatterer annähernd gleich schnell. Hier wurde das Rennen zwischen den beiden Nordwald-Läuferinnen am Schießstand entschieden. Letizia blieb fehlerlos und siegte vor Elina, die eine Scheibe stehen ließ und in die Strafrunde musste. Silvia Buchinger holte als Dritte einen weiteren Podestplatz. Julian Müllner lief in dieser Saison sein erstes Rennen und konnte mit Platz sechs wertvolle Erfahrung sammeln.