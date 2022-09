Schöner Abschluss für Trialteam Heinrichs

Werbung

Nach dem erfolgreichen Heimbewerb in Heinrichs bei Weitra ging es für das Biketrial-Team Heinrichs ein letztes Mal in dieser Saison zu einem Bewerb. Hartberg stand noch auf dem Programm.

Das Team war mit elf Sportlern am Start. Neben Valentin und Christian Pascher zeigte dieses Mal auch die Vater-Sohn-Kombi Stefan und Simon Winkler auf. Lukas Mladek, Moriz Holzweber, Lukas Frassl und Valentin Pascher holten Stockerlplätze. Eine außergewöhnliche Leistung bot Valentin, der an beiden Tagen mit Platz 1 die Rote Spur (Experten) für sich entscheiden konnte. Ebenfalls einen guten Lauf hatte Christian Pascher, der am Sonntag den 4. Platz von 16 erreichte. „Da wäre noch einiges drinnen, wenn man ein bisschen mehr trainieren würde“, freute sich Teamchef Christian Pascher. „Alles zusammen war ein gelungenes Wochenende, das der Verein „Ananas Boys“ veranstaltet hat. So viele Freundschaften unter den Kindern und Erwachsenen die hier immer wieder entstehen, sind einfach ein schönes Erlebnis.“

Der Abschluss des Trialjahres erfolgt für das Trialteam Heinrichs bei der Jahressiegerehrung im November.