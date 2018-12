Mit der Jahressiegerehrung der Bike-Trial-Staatsmeisterschaft in Finkau im Gerlostal (Tirol) ging ein erfolgreiches Bewerbsjahr für die Bike-Trial-Familie Pascher aus Heinrichs zu Ende. Vater Christian nahm die Trophäe für den dritten Platz in der Gesamtwertung entgegen. Valentin wurde für das Erreichen des fünften Platzes ausgezeichnet.

privat

Begonnen hat die Saison im Februar mit dem Indoortraining in Wels, wo auch Weltmeisterin Nina Reichenbach dabei war. „Den ersten Bewerb in Retz sahen wir eher als gutes Training“, erzählt Christian Pascher. „Dort wurde tschechische Meisterschaft gefahren. Da war das Level noch einmal eine Klasse höher.“

Beim ÖTSV-Cup in Gmunden startete Valentin erstmals auf der blauen Spur (leicht fortgeschritten) „Es war schon schwer für ihn, aber er hat es gut gemeistert, am Ende auch einige Fahrer hinter sich gelassen“, so Pascher. Über Vöcklabruck, wo parallel zur WM ein SM-Lauf gefahren wurde, ging‘s zum Heimrennen in Heinrichs vor der Haustür.

Sohnemann überholte erstmals den Papa

„Mit 60 Startern ist die Veranstaltung sehr gut angekommen“, sagt Organisator Pascher, der dort als Fünfter erstmals Valentin den Vortritt lassen musste.

Beim letzten Bewerb in Lunz am See holte der Sohnemann als Dritter seinen ersten Podestplatz. Papa Christian wurde zweimal Zweiter.

„Die Trialcommunity ist wirklich eine supernette Partie“, resümierte Christian Pascher, der auch gerne sein Trial-Wissen an Interessierte weitergibt. „Mich freut auch, dass es mittlerweile schon fünf Vater-Sohn-Gespanne gibt.“