Gelungener Saisonauftakt für das Heinrichser Trialteam

Nachdem sie vorige Woche noch beim Race Around Niederösterreich mit einer Trialshow im Start/Zielbereich in Weitra verblüfft haben, ging es für das Trialteam Heinrichs nun schon zum ersten Bewerb der Biketrial-Saison ins Salzkammergut nach Gmunden.

Im internationalen Startfeld - neben Österreichern waren auch Deutsche und Ungaren mit dabei - schlugen sich die Heinrichser dabei zu Pfingsten durchwegs gut. „Die Ergebnisse und Leistungen waren wirklich großartig“, freut sich Trainer Christian Pascher. „Auch so hatten wir eine schöne Zeit. Sechs Familien waren in Gmunden dabei, haben die Kinder angefeuert. Am Abend wurde gecampt und in gemütlicher Runde zusammen gesessen.“

Einmal mehr stark war Valentin Pascher, der in der Experten-Klasse den Sieg holte, mit Lukas Frassl war ein weiterer Heinrichser in der Königsklasse am Start, verpasste als Vierter das Podest nur knapp. Bei den fortgeschrittenen Fahrern belegte Fabian Thomas Rang vier, Lukas Mladek den siebenten Platz.

Valentin Pascher legte eine weitere Talentprobe ab, gewann die Experten-Klasse. Foto: privat

Einen weiteren Sieg gab es in der Klasse „leicht fortgeschritten“. Moriz Holzweber war hier nicht zu biegen, holte sich den Sieg. Auf Rang sieben kam Christian Pascher, der auch wieder selbst aufs Rad stieg, dicht gefolgt von Josef Kriss als Achter. Tolle Erfahrungen sammelten in der Anfänger-Klasse Anna Maria Frassl (10.) und Vojtech Kriss (14.).

Weiter geht es schon in zwei Wochen in Graz.