Heinrichser Valentin Pascher bei den World Youth Games in Spanien

Nach dem erfolgreichen Saisonstart mit dem Biketrialteam Heinrichs wurde das Top-Talent Valentin Pascher eine besondere Ehre zuteil. Bereits zum zweiten Mal vertrat er Österreich bei den World Youth Games - praktisch eine Jugend-Weltmeisterschaft, die heuer im Norden Spaniens ausgetragen wurde.

„Es war sehr spannend, aufregend, schwierig, lehrreich und erfüllend“, fasste Papa und Betreuer Christian Pascher den Aufenthalt im Baskenland zusammen. Etwas Erfahrung brachte Valentin ja schon mit - im Vorjahr war er schon bei den Youth Games im Polen am Start. Ging's dorthin noch mit dem Auto, wurde diesmal die Anreise mit dem Flugzeug notwendig. Also auch das Bike zerlegen und in Koffer packen. „Das war zu Hause schon sehr aufregend. Wir haben nur das notwendigste Werkzeug und Ersatzteile mitgenommen“, schildert Christian Pascher, der Valentin gemeinsam mit Mama Sabine begleitete.

Mit Sebastian Weber aus Hartberg hielt Valentin Pascher unter 169 Fahrern aus 15 Nationen die österreichische Flagge hoch. Beim Bewerb musste Valentin aufgrund seiner 15 Jahre in der schwierigsten Klasse „Cadets“ antreten. Er holte dort unter 41 Startern Rang 36. Die vorderern Plätze gingen an Spaniern und Frankreich, die den Biketrial-Sport dominieren. „Das Beste dabei war das es keine technischen Defekte gab, sich keiner verletzte und so sich beide Burschen im Ranking verewigten“, resümierte Christian Pascher.

Die Tage nach dem Bewerb wurde im nahe gelegenen Luko auf einen riesigen Trainingsplatz trainiert, wo die Heinrichser auch Bekanntschaften mit Benito Ros, Alejandro Montalvo, Borja Conejos und Vera Baron, allesamt Stars im Biketrial, machen konnten.