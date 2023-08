Tolle Erfolge bei Heim-Bewerb auf der Heinrichser WM-Strecke

Das „Trialdorf“ Heinrichs bei Weitra machte seinem Namen wieder alle Ehre. Das Biketrial-Team hatte bei seinem Heimbewerb auf der früheren WM-Strecke mit ausschließlich Naturhindernissen im Wald wieder mehr als 40 Starter zu Gast. Dementsprechend positiv fällt die Bilanz von Chef-Organisator Christian Pascher aus: „Die hohen Temperaturen waren im Wald in den Sektionen gut verträglich, was dieses schöne Naturgelände wieder auszeichnet.“

Mit dabei waren neben den Heinrichsern auch die Klubs aus Hartberg, Gmunden und Purgstall, zudem einige Fahrer vom Trial Club Budweis. „Ihnen dürfte der Bewerb sehr gut gefallen haben. Sie haben mich einige Tage später nochmals kontaktiert und sich bedankt“, erzählt Pascher. Insgesamt waren am Samstag 42 Starter dabei, am Sonntag 40 - vom siebenjährigen Kind bis zum erwachsenen Papa.

„Für den österreichischen Cup war es der letzte Bewerb, daher ging es noch um wichtige Punkte für die Gesamtwertung. Somit war die Spannung und der Einsatz einiger Fahrer besonders Hoch“, schildert Pascher, der sich auch bei den insgesamt zehn Punkterichtern bedankt, die an beiden Tagen dabei waren.

Aus Heinrichser Sicht gab es Top-Ergebnisse zu feiern. Mit Sieger Valentin Pascher und dem drittplatzierten Lukas Frassl besetzten die Lokalmatadore in der Expertenklasse das Podest. „Valentin hat ein konstant starke Leistung geliefert, die Expert-Klasse an beiden Tagen gewonnen. Das ist beim Heimrennen natürlich besonders schön“, sagt Papa Christian, der sich diesmal aufs coachen (und auch kurzfristige punkterichtern) konzentrierte, nicht selbst an den Start ging.

Weitere Podiumsplätze gab es für Fabian Thomas (Dritter in der Klasse „fortgeschritten“) und Moritz Holzweber (Zweiter in der Klasse „leicht fortgeschritten“). Die weiteren Platzierungen für das Biketrialteam Heinrichs: Klasse „fortgeschritten: 7. Lukas Mladek; „leicht fortgeschritten“: 8. Josef Kriss; Anfänger: 12. Anna-Maria Frassl, 13. Felix Holzweber, 14. Vojtech Kriss.

Die Siegerehrung am Sonntag nahm Bürgermeister Otmar Kowar vor.