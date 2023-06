Trialteam in Graz auch bei Regen überzeugend

Bei den Bewerben zur Österreichischen Meisterschaft in Graz war das Trialteam Heinrichs wieder im Einsatz. Auf einer drei Hektar großen Wiese wurde dabei in der steirischen Hauptstadt ein Trialparcour aufgebaut, mit einem bunten Mix an Hindernissen und Materialien.

Der Samstag wurde nur etwas durch kurze Schauer getrübt, am Sonntag öffnete der Himmel aber seine Schleusen, was die Bedingungen für die Fahrer erheblich erschwerte, wie Christian Pascher, Trainer des Trialteams Heinrichs, der diesmal selbst nicht am Start war, aber als Betreuer freilich vor Ort, schilderte: „Nicht nur die Hindernisse waren sehr rutschig, auch der Wiesenboden war schon sehr schwer zu fahren da die Räder einfach keinen Grip mehr hatten.“

Pascher knapp am Podest vorbei

Die Leistungen der Heinrichser Piloten konnten sich im starken Teilnehmerfeld mit Fahrern auch aus Ungarn und Polen aber sehen lassen. In der Expertenklasse verpasste Valentin Pascher nur knapp das Podest, wurde starker Vierter. Lukas Frassl holte den sechsten Rang. In der Fortgeschritten-Klasse holte Fabian Thomas den einzigen Podest-Platz, wurde Dritter. Rang sieben ging an Lukas Mladek. Gut drauf war auch Anna-Maria Frassl als Siebente in der Anfängerspur.

Der nächste Bewerb steht am 1. und 2. Juli wieder in der Steiermark auf dem Programm - es geht nach Hartberg.