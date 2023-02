Heidenreichstein: Snooker in der Burgstadt

Werbung

Ein hochklassiges und spannendes Snooker-Turnier ging in Heidenreichstein über die Bühne. In der AtCal-Lounge des ortsansässigen Vereins hatte „Hausherr“ Günter Kaschmitter ein beachtenswertes Turnier auf die Beine gestellt, bei dem 16 Starter aus ganz Österreich ihren „Master in der Klasse der über 40-jährigen“ ermittelten.

Nach zahlreichen spannenden Partien kam es schließlich zum Finale zwischen Christian Hochmayer und Michael Peyr , in dem letztendlich Hochmayer die „Nase vorne hatte“ und so den Meistertitel schaffte. Den 3. Platz teilten sich die im Semifinale ausgeschiedenen Hans Nirnberger und Hausherr Günter Kaschmitter, der abschließend zufrieden festhielt: „Es war ein wunderschönes Turnier mit einem verdienten Gewinner. Wir werden auch im kommenden Jahr wieder Wettkämpfe in Heidenreichstein veranstalten. Wer diese faszinierende Sportart ausprobieren möchte, findet in unserem Clubraum im ehemaligen ‚Sport Erhart‘-Geschäft jederzeit offene Türen.“