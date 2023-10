Heidenreichsteiner spielt bei Snooker-WM

Eine große Ehre wurde einem Heidenreichsteiner zuteil. Günter Kaschmitter, Gründer und Obmann des Snookerclubs AtCal Heidenreichstein wurde von ÖSBV-Nationaltrainer Chau Zi Kim für die IBSF World Snooker Championships 2023 in Doha (Katar) nominiert und tritt dort gemeinsam mit dem Grazer Michael Peyr in der Kategorie Masters gegen die besten Spieler der Welt an. So waren bei Redaktionsschluss bereits 60 Starter aus 25 Nationen für die WM, die Mitte November stattfinden wird, gemeldet.

Günter Kaschmitter, der diesen Sport schon seit vielen Jahren betreibt und sich auch als Turnierveranstalter (jährliches GP-Turnier in der Burgstadt) einen Namen gemacht hat, freut sich natürlich über diese Nominierung, hält aber den Ball flach und gibt sich bescheiden. „Es ist eine große Ehre, hier mitspielen und gegen die besten Snooker der Welt antreten zu dürfen. Das Erreichen der Gruppenphase wäre daher schon ein Riesenerfolg“, gibt sich der erfolgreiche Snooker-Spieler aus der Burgstadt bescheiden.