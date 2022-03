Neues Siegergesicht: Premiere in der Blockheide Gmünd

Vierter Lauf zur Waldviertler Crosslaufserie und ein neuer Sieger: Der Litschauer Rene Allram, der für den LT Gmünd startet, konnte erstmalig bei einem Cup-Bewerb den ersten Platz erlaufen. Er absolvierte die 5,7km durch die Blockheide in einer Zeit von 21:47 Minuten am schnellsten und verwies Michael Gaubitzer (Zwickl Zwettl) und den Georgenberger Daniel Hable auf die Plätze. Dabei schaute Allram quasi nur zu Trainingszecken in Gmünd vorbei, da er sich gerade für die Triathlon-Langdistanz fit macht, wo er im September in Podersdorf starten möchte: „Im aktuellen Zeitraum habe ich viel Intervalltraining. Im Training kann ich mich öfters nicht so richtig quälen. Somit kam die Idee, einfach mal den Crosslauf in Gmünd dafür zu nutzen, da man sich im Wettkampf eher stärker belastet, als im Training. Meine Frau wollte sowieso teilnehmen, somit passte es gleich noch besser.“

Beim Start hielt sich Allram noch zurück. Da er sich aber gut fühlte, attackierte er und lief einen Vorsprung heraus. „Aufgrund der vielen Kurven konnte ich nach der ersten Runde immer sehr gut den Abstand zu meinen Verfolgern sehen und diesen nahezu konstant bis Ende halten“, sagt der spätere Sieger.

Bei den Frauen lief Allrams Gattin Manuela übrigens auf den zweiten Rang. Sie musste sich nur Christina Kastner (SC Zwickl Zwettl) geschlagen geben. Kastner finishte in 24:57 Minuten und lief einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg nach Hause.