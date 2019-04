Am Mittwochvormittag ging für Stefan Fegerl die Weltmeisterschaft in Budapest zu Ende. Da mussten sich der Unterlembacher und Sofia Polcanova nach einer 1:4-Achtenfinal-Niederlage gegen Lubomir Pistej/Barbora Balazova aus dem Mixed-Bewerb verabschieden.

„Wir haben die Setzung erfüllt“, sagte Fegerl am Heimweg von Ungarn im NÖN-Gespräch. „Aber da war mehr drin. Man hat gemerkt, dass Sofia und ich müde waren. Wir hatten zwei harte Matchtage hinter uns, waren nicht frisch. Den ersten Satz haben wir gewonnen, waren danach mehrmals in Führung, haben es aber nicht rübergebracht.“

Auf dem Weg zu EM-Silber in Alicante im Vorjahr hatten Fegerl/Polcanova gegen die Slowaken im Viertelfinale noch die Oberhand behalten, diesmal gab’s die Revanche. „Sie haben wirklich gut und clever gespielt“, sagte Fegerl. „Mit der Führung im Rücken sind sie immer mutiger geworden.“

Wie körperlich angeschlagen Fegerl/Polcanova waren, zeigte sich auch am Nachmittag, als Polcanova im Einzel in der dritten Runde gegen die schlechter gesetzte Taiwanesin Chen Szu-Yu sang- und klanglos unterging.

Die dritte Runde wäre im Einzel auch Fegerls Ziel gewesen. Da stand aber ein Chinese im Weg. Der als Nummer zwei gesetzte Xu Xin ließ dem Unterlembacher in der zweiten Runde keine Chance. „Das war eine andere Liga“, schilderte Fegerl. „Er wird mit Sicherheit ins Finale einziehen. Er hat mich überhaupt nicht in die Ballwechsel kommen lassen, ist immer gleich nach dem Aufschlag draufgegangen.“ Fegerl verlor 0:4 – wie in allen bisherigen Duellen mit dem Weltranglistenzweiten.

Mit seiner WM-Performance zeigt sich der 30-Jährige dennoch zufrieden: „Die Leistung war ok. Ich habe in beiden Turnieren die Setzung erfüllt. Das war das Maximum.“

Nach der WM stehen die Challengerturniere in Serbien und Slowenien auf dem Plan. „Die Zeit zum Bundesliga-Finale will ich nutzen, um international Punkte zu sammeln. Ich will mich unbedingt für Olympia 2020 in Tokio qualifizieren.“