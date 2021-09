„Freu dich nicht zu früh!“ Das sagte sich Alexandra Meixner in den letzten Tagen, als absehbar wurde, dass sie den Weltrekord knacken würde. So richtig gelang es ihr aber nicht, die Emotionen auszublenden, als rundum die Stimmung am Donauradweg ausgelassener wurde, ehe die Ärztin aus Breitenberg am 15. September endgültig ihre Ziellinie überquerte.

Gefühle im Hochflug

„Die letzten Tage waren ein Hochflug der Gefühle“, beschreibt Meixner die Stimmung. „Alle freuen sich, bringen Geschenke, wollen mit dir reden, Fotos mit dir machen. Ich habe mir da auch mehr Zeit genommen.“

„Von den Emotionen her war es das schönste Projekt überhaupt.“ Alexandra Meixner

Besagter Rekord ist der „highest monthly mileage record“ (kurz: HMMR). Und Xandi Meixner hat ihn wie auf NÖN.at berichtet von 12.894km auf 13.333,3km raufgeschraubt. 30 Tage war sie dafür auf dem 6km langen Teilabschnitt des Donauradwegs zwischen Hollenbach und Traismauer unterwegs. Jeden Tag spulte sie dort von 4 Uhr bis 22 Uhr zwischen 430 und 470km ab.

Sturmschattenheroes, keine Podcasts

Nicht unbedingt die abwechslungsreichste Tätigkeit für einen Monat. Das fürchtete auch Meixner. „Ich habe mir etliche Podcasts und Hörbücher runtergeladen“, erzählt sie. „Gebraucht habe ich aber nichts.“ Denn die willkommene Ablenkung durch Menschen. „Von der Gesamtstrecke bin ich etwa ein Prozent alleine unterwegs gewesen. Ansonsten waren immer meine Sturmschattenheroes da.“ – aufgrund der anfangs bissigen Wetterbedingungen von (beim HMMR erlaubten) Windschattenfahrern raufgeadelt.

Vernetzung & schöne Begegnungen

Davon gab es viele. Einige verlegten ihre täglichen Trainingsstunden auf den Donauradweg, andere folgten Aufrufen auf Strava (eine Internet-Plattform für Radfahrer und Läufer), wurden über Facebook oder Presseberichte aufmerksam. „Ein Linzer hat über die Herzkinder-Spendenaktion davon erfahren. Seine Tochter ist ein ‚Herzkind‘, er fand das Projekt so eine tolle Sache, dass er gekommen ist und einen Tag mitgefahren ist“, erzählt Xandi. „Die Tochter hat ihn dann abgeholt. Es gab dann noch ein Treffen.“ Oder ein anderer Radfahrer, der an 22 Tagen ab 4 Uhr früh zwei Stunden in die Pedale trat, sich auch um Ersatz kümmerte. Ein Fahrer spulte mehr als 4.000km ab, etliche zwischen 2.000 und 4.000 – insgesamt bewältigten die Windschattenfahrer 102.324km.

Emotionen übertönten Beschwerden

„Das war von allen meinen Projekten emotional das schönste. Wie wildfremde Leute binnen kürzester Zeit zu Freunden werden konnten – wunderschön. Gemeinsam für ein Ziel, keine Polarisierungen. Wie Gesellschaft funktionieren sollte.“

Diese Gemeinschaft trug Meixner förmlich durch die Kilometer. Emotionen und freilich das Betreuerteam blendeten aufkommende körperliche Beschwerden aus. Früh musste ein Orthopäde wegen Fersen-Problemen helfen. Dazu schmerzte die Knie-Muskulatur wegen der Kälte – dagegen gab‘s Wärmelampe.

Emotionale Tiefs oder Gedanken ans Aufhören kamen aber nie. Auch nicht nach einem Sturz wegen einer rabiaten Gänse-Gruppe, der ihr das Handgelenk lädierte. „Wir wussten, dass sie nicht auf den Weg laufen, aber ein Fahrer hat sich erschreckt und gebremst. Dann gab‘s eine Karambolage.“ Auch die Schmerzen wurden von den Emotionen vertrieben.

Zwei Höhepunkte

Ihren ersten Höhepunkt erreichten die Gefühle am 15. Tag, als sie den Rekord in der Altersklasse 50+ knackte (bis dahin 6.471,2km). „Ich hatte mir nicht zugetraut, den Overall-Rekord zu knacken, war Tage vor dem Start skeptisch, habe mit Walter (Wegschaider, Ehemann und Chef-Betreuer; Anm.) geredet. Daher war es eine sehr große Erleichterung, zu wissen, dass ich den Altersklassenrekord fix hatte.“

Am Ende schraubte sie ihn in so lichte Höhen, dass ihn wohl nicht so schnell eine 50-Jährige knacken wird. Gut möglich, dass die 13.333,3km an beiden Weltrekord-Stellen lang stehen bleiben.

Und jetzt?

Daran gewöhnen wird sie sich nie, einen neuen Rekord aufzustellen. „Es ist einfach toll, wenn du in einem Bereich bist, wo du sagen kannst, du setzt dir ein Ziel – und wenn du das schaffst, hast du einen Weltrekord.“ Das nächste Projekt kommt also bestimmt. Welches? Da beginnt es in Xandis Kopf schon wieder zu rattern. Der 20-fache Ironman am Stück wäre noch ein großes Ziel. Oder aber wieder ’was Ausgefallenes?