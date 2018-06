Im Jahr 2002 organisierte der Forstlehrer Ewald Gill aus Litschau an der Landwirtschaftlichen Fachschule Edelhof die ersten Europameisterschaften der Waldarbeit für Schüler und Studenten. Danach organisierte Gill diese EM bis 2012 quer durch Europa.

Heuer in Sopron (Ungarn), bei der 17. Europameisterschaft, vertrat er zum insgesamt erst zweiten Mal unter 21 Nationen mit seinen Schülern Österreich – mittlerweile unterrichtet er an der Landwirtschaftlichen Fachschule Hohenlehen (Hollenstein). Beim ersten Antreten 2003 in Finnland gab‘s TeamBronze. Heuer sogar Silber!

Seine Schüler zeigten besonders auf. In der Einzelwertung gab es zwei Goldmedaillen (Kettenwechsel und Damenwertung), eine Silbermedaille bei der Baumfällung und drei Silbermedaillen in der Teamwertung (Forstparcour, Motorsägendisziplinen, Gesamt).

„Für das Burschenteam mit Michael Adelsberger (Randegg), Ruben Fink (Loich), Lukas Plank (Gresten) und Stefan Staudecker (Kleinreifling) ein Riesenerfolg“, lobt Gill. „Ergänzt wurden die Topleistungen durch Natalie Üblacker aus Neuhofen/Ybbs.“ Unter 88 Teilnehmern schnitt sie sich in der Disziplin Baumfällung mit einem ausgezeichneten achten Gesamtplatz an die Spitze in der Damenwertung und holte sich den Europameistertitel!

Das Team der Bergbauernschule Hohenlehen um Lehrer Ewald Gill wurde in weiterer Folge von Bundesministerin Elisabeth Köstinger nach Wien eingeladen. Sie gratulierte zu den Erfolgen.