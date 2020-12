Das neue Paradedoppel der Deutschen Bundesliga schlug wieder zu. Der Waldviertler Stefan Fegerl und Alvaro Robles gingen bewerbsübergreifend zum fünften Mal gemeinsam für Bergneustadt an die Platte – und sicherten zum fünften Mal den Sieg. „Wir harmonieren sehr gut!“, sagt Fegerl. „Wir haben beide eine sehr ähnliche Idee vom Tischtennis, wissen daher sehr schnell, was der andere vorhat, welchen Ball er schlägt.“

Ideale Rechts/Links-Kombo

Diesmal mussten Ruwen Filus und Fan Bo Meng von Fulda-Maberzell die starke Performance von Fegerl/Robles anerkennen. Der Unterlembacher und der Spanier gewannen souverän 3:0. „Die ersten beiden Sätze waren nicht ganz so gut, wir haben sie aber trotzdem gut drübergebracht. Im dritten Satz war‘s eine klare Sache“, schildert Fegerl, der generell seit Jahren ein guter Doppelspieler ist, was nicht zuletzt auch sein EM-Titel von 2015 beweist. „Ich habe mich im Doppel schon immer wohlgefühlt, habe immer gute Partien gezeigt. Als Rechtshänder liegt es mir am besten, mit Linkshändern zu spielen. Das passt jetzt mit Alvaro perfekt. Wir ergänzen uns sehr gut.“

Dank des erfolgreichen Doppels feierte Bergneustadt einen 3:2-Sieg. Im Einzel lief‘s für Fegerl gegen Ruwen Filus nach längerer Pause beim Comeback nicht wie geplant.

Verlorener Test löste lange Pause aus

Vor dem Match gegen Fulda stand nämlich eine lange Coronatest-Odyssee. Begonnen hat alles am 3. Dezember mit einem positiven Ergebnis beim Schnelltest, den Fegerl immer vor der Reise nach Deutschland ablegen muss. Umgehend ließ er sich und seine Familie einem PCR- Test unterziehen. Bis Samstag erhielten seine Lebensgefährtin und die beiden Söhne negative Ergebnisse – Fegerls Ergebnis blieb aber ausständig.

Also musste er ausgerechnet das Spiel gegen seinen Ex-Klub Ochsenhausen auslassen (0:3). „Ich habe mich sofort nach dem positiven Test selbst in Isolation begeben, mich bei der Behörde gemeldet. Anweisungen habe ich keine bekommen, auch keine Infos zu meinem verlorenen Testergebnis“, erklärt Fegerl, der mit seiner Familie in Wien lebt. „Einmal habe ich noch angerufen und mitgeteilt, dass ich keine Symptome habe. Das war‘s. Ich musste auch keine Kontaktpersonen angeben. Daher gehe ich davon aus, dass beim Test ein Fehler unterlaufen ist. Sonst wäre ja auch das Ergebnis aufgetaucht.“

Jetzt noch gegen Grenzau

Wie Fegerls PCR-Test ausgefallen ist, ist nämlich fast zwei Wochen später immer noch ein Rätsel. In der Zwischenzeit war er vorige Woche bei drei Schnelltests negativ. Daher durfte er nach Deutschland fliegen und gegen Fulda spielen.

„Etwas Trainingsrückstand hat man bemerkt, aber es hat gepasst“, sagt Fegerl, der jetzt dem letzten Spiel des Jahres gegen das punktlose Schlusslicht Grenzau entgegenblickt – ein Pflichtsieg. Fegerl: „Gewinnen wir dort, überwintern wir als Dritte! Das hätte uns niemand zugetraut.“