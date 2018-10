Nach zwei eher ruhigen Wochen wird es für Stefan Fegerl jetzt wieder ernst. Die richtige Motivation dafür holte er sich am Samstag bei der Sport Lounge des Landes NÖ, wo in St. Pölten Niederösterreichs Sportler des Jahres geehrt wurden.

Fegerl belegte dort Rang zwei hinter Tennis-Ass Dominic Thiem. „Von ihm überflügelt zu werden, ist keine Schande, er hat ein Wahnsinnsjahr hinter sich“, streut Fegerl Thiem Rosen. „Dass ich Zweiter werde, damit hatte ich schon nicht gerechnet. Das ist wirklich eine tolle Auszeichnung.“

Fegerl will zurück in die Top 20 der Welt

Eine Auszeichnung, die ihm vielleicht für die kommenden Aufgaben zusätzliche Flügel verleiht. Denn bereits am Dienstag ging‘s für den Unterlembacher nach Ochsenhausen für die letzten Vorbereitungen auf den Bundesliga-Schlager am Sonntag gegen Borussia Düsseldorf.

Für Fegerl wird‘s gleichzeitig das erste Aufeinandertreffen mit seinem Ex-Klub. „Natürlich wird‘s emotionaler sein, als sonst. Aber es ist im Grunde ein Spiel wie jedes andere. Ich will Ochsenhausen zum Sieg verhelfen“, sagt er. „Es wird ein spannender Vergleich zwischen den Titelkonkurrenten werden.“

Dann geht‘s am 29. Oktober ins Flugzeug Richtung zu den Sweden Open. Anfang November startet er noch bei den Austrian Open in Linz. Dann ist der Turnierplan für heuer abgearbeitet. „Leider schaffe ich nur sieben Turniere, das bringt mich in der Weltrangliste nicht recht nach vorne“, moniert der 30-Jährige, der im Oktober von 51 auf 66 abgerutscht ist. 2019 möchte er bis zu zehn Turniere spielen, die acht besten werden gewertet. „Ich möchte es schaffen, wieder bei Turnieren gesetzt zu sein. Dafür muss ich wieder konstant in die Top 20. In den Qualis kann alles passieren. Wenn du einen Chinesen oder Japaner zugelost bekommst, ist praktisch vorgezeichnet, wohin die Reise geht…“