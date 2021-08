Im dritten Jahr, die die PGA of Austria mittlerweile im Golfclub Weitra Station macht, haben die Veranstalter ihr Programm für das dreitägige Turnier (6. bis 8. September) überarbeitet. Statt dem PGA Masters gibt‘s heuer eine PGA Championship, die das bisher rein österreichische Starterfeld international macht.

„Die PGA of Austria ist an uns herangetreten, ob wir das Turnier größer aufziehen möchten, nachdem es bisher immer so toll funktioniert hat“, erklärt Alfred Kern, Manager des GC Weitra. „Es freut uns, dass wir dieses Turnier sogar erweitern konnten. Es gibt in Österreich 160 Golfplätze. Wenn du eines der wenigen Profiturniere austragen kannst, ist das schon eine Ehre.“

Mit der Aufwertung zur Championship wächst auch das Teilnehmerfeld von 35 auf bis zu 100 Golfer. Nennschluss ist am 2. September, Kern rechnet mit bis zu 80 Startern. Neben Pros aus Deutschland, Tschechien, der Slowakei und auch England zählen in Weitra aber weiterhin vor allem die Österreicher zu den Turnierfavoriten.

HP Bacher, der im Vorjahr auf der European Tour spielte, und Christoph Pfau sind wieder mit dabei – beide haben schon das PGA Masters in Weitra gewonnen. Auch zu den heißen Eisen zählt Leo Astl. „Die Drei schätze ich auch wieder sehr stark ein, sie sind sicher Favoriten auf den Sieg“, betont Kern, der aber auch GC-Weitra-Pro Paul Rosiny die Daumen drücken wird, der wieder an den Start geht.

Der Start erfolgt Montagfrüh. Nach 36 gespielten Löchern erfolgt am Dienstag der Cut. Am Mittwoch spielen die Top-30 das Preisgeld von 25.000 Euro aus. Obendrein gibt‘s für den Sieger wieder eine eigens angefertigte Armbanduhr von M. A. Meyer & Söhne im Wert von 4.250 Euro. „Das spricht sich mittlerweile unter den Golfern herum, die Uhr ist ein zusätzlicher Ansporn für sie“, schildert Kern.

Der Weitraer Uhrmacher Michael Albert Meyer unterstützt die PGA-Turniere in Weitra seit Anfang an. „Dieses Turnier ist gut für Weitra und gut für die Region. Ich denke, hier ist auch das Publikum, die sich für meine Uhren interessieren könnte. Zudem bin ich selbst Hobbygolfer“, erzählt Meyer. „Ich stelle seit einigen Jahren meine Uhren im Golfclub aus. Da sind richtig gute Synergien entstanden.“

Der Turnierauftakt erfolgt indes schon am Sonntag mit dem ProAm-Turnier, bei dem Unternehmer Flights mit Pros kaufen können, zu viert eine Golfrunde spielen. „Das ist gleichzeitig die Proberunde für die Pros“, erklärt Kern. „Dadurch ergibt sich auch die Möglichkeit für die Amateure, einmal einem Profi bei den Vorbereitungen für ein Turnier zuschauen zu können.“