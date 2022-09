Dietmanns weiter doppelt in der Oberliga

Werbung

Während Bundesligist Wiener Neudorfer, wo Fabian Fritz weiterhin spielt, bereits seit zwei Wochen wieder im Einsatz ist, wird es in den unteren Ligen ab dem Wochenende wieder ernst – und das in derselben Formation wie in der Vorsaison.

Oberliga-Meister Großdietmanns I verzichtete nämlich wie schon angekündigt tatsächlich auf die Rückkehr in die 2. Landesliga, wo das Team um Alexander Maier, Martin Fegerl und Otto Schimany viele Jahre verbracht hatte. „Die weiten Strecken zwischen den Spielorten sind uns einfach zuviel“, erklärt Sportleiter Alexander Maier. „Wir fühlen uns wohl in der Oberliga, bleiben lieber hier.“

Mit ihrem Aufstiegsverzicht ermöglichten die Dietmannser indes Vizemeister Ottenschlag die erste Landesliga-Saison der Vereinsgeschichte, womit ein großer Konkurrent aus der Oberliga wegfällt. Für die Dietmannser ist wieder das Ziel, vorne mitzuspielen. „Das obere Drittel wollen wir erreichen“, sagt Maier. Für das Zweierteam, das in der Vorsaison nach anfänglichen Problemen den Klassenerhalt locker schaffte, wird auch heuer ein Mittelfeldplatz möglich sein.

Insgesamt stellen die Dietmannser heuer nur vier Teams. Neben den beiden in der Unterliga noch je eines in der 1. und 2. Klasse Nord. „Besonders im Viererteam wollen wir auch unsere Nachwuchsspieler vermehrt zum Einsatz bringen“, erklärt Maier. Während im Erwachsenenbereich während der Pandemie Spieler weggebrochen sind, gibt es im Nachwuchs einen kleinen Aufschwung. „Wir sind dort sehr gut unterwegs, werden uns für die Zukunft aufstellen.“

Während der Saisonvorbereitung war der TTC wieder im schon traditionellen Trainingslager in Burghausen.

Der TTC Großdietmanns ist übrigens ab dieser Saison endgültig der Tischtennis-Einzelkämpfer im Bezirk. Langschlag beendete die Spielgemeinschaft mit Weitra, tritt wieder eigenständig in der Meisterschaft an, Weitra gar nicht.