Wenn ein erfahrener Ultraläufer wie Bernhard Bock von einer seiner besten Leistungen überhaupt spricht, dann muss er wirklich beachtliches geleistet haben. Gesagt hat der LT-Gmünd-Obmann die Worte nach seinem jüngsten Abenteuer, dem Dirndltal-Extrem-Trailrun – über 111km und 5.000hm – rund um Ober-Grafendorf.

Den finishte der Hoheneicher am Samstag auf Gesamtrang fünf in 14.39 Stunden. Eine Fabelzeit, wie Bock sagt. „Mir ist es von Beginn weg sehr gut gegangen, ich bin in einen Flow gekommen. Aber erst beim zehnten Checkpoint, von wo dann noch ca. acht Kilometer zu laufen sind, habe ich bemerkt, dass sich tatsächlich eine Zeit unter 15 Stunden ausgehen kann.“ Das versetzte Bock noch einmal so richtig in ein Hochgefühl für den Schlussspurt.

Und das war auch, wo die Probleme begannen. Nicht körperlicher Natur. Aber Bock, davor sehr streckensicher unterwegs, verlief sich auf den letzten Kilometern gleich zweimal. „Knapp nach dem Checkpoint bin ich einem Läufer, der schon beim Auslaufen war, gefolgt, habe die falsche Abzweigung genommen, was mir erst nach einem Kilometer aufgefallen ist. Als keine Markierungen mehr da waren.“

Bergeinheiten machten sich bezahlt

Zurück auf der richtigen Strecke war der Sechstplatzierte schon sehr nahegekommen. Bock zog also das Tempo noch einmal an, um den das ganze Rennen über innegehabten fünften Platz nicht auf den letzten Kilometern abgeben zu müssen. „Das war alles kein Problem, ich war toll im Flow“, so Bock, der wenige Kilometer später eine Abzweigung verpasste. „Die muss ich in meinem Tunnelblick übersehen haben“, sagt er. „Gemerkt habe ich es aber wieder erst, als keine Markierungen mehr da waren. Super, hab ich mir gedacht, jetzt kannst den fünften Platz vergessen.“

In der Tat war der Italiener Igor Sarzi Satori vorbeigezogen. Vor Ärger über sich selbst machte Bock, mittlerweile wieder „on track“, einen weiteren Temposchub. Eine andere Chance auf Rang fünf gab‘s ja nicht mehr. Die Taktik ging auf: Knapp vor dem Ziel schnappte sich Bock seinen fünften Rang zurück und nahm dem Italiener sogar noch zwei Minuten bis ins Ziel ab.

„Unglaublich! Ich hätte nie gedacht, dass sich das noch ausgeht“, strahlte der 52-Jährige noch am Montag. „Ich bin sehr stolz auf mich selbst, über diese Leistung. Die Top vier waren alles junge Burschen.“

Die Strecke, die von Ober-Grafendorf aus durch das Pielachtal und von Wilhelmsburg wieder zurückführt, sei extrem fordernd gewesen. „Die 5.000 Höhenmeter sind schon heftig. Zum Glück hat das Wetter mitgespielt, es war nicht heiß“, sagt Bock. Warum es für ihn gar so gut lief, dafür macht er einerseits das gute Bergtraining auf Mandelstein, Nebelstein und Wachtberg verantwortlich, andererseits dem Umstand, dass er heuer bereits die 100km von Biel in den Beinen hat.

„Und die Regeneration spielt auch mit“, betont er. „Es war eine Mischung aus allem. Einfach ein Supertag.“ Wann er diesen zu wiederholen versucht, ist noch nicht klar. Im Herbst steht ein lockerer Marathon am Gardasee auf dem Programm. Aber der nächste Ultra kommt bestimmt.