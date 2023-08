Ohne sie würde im Bezirk Gmünd der Ball ruhen

Was wäre der Fußball ohne die ehrenamtlichen Helfer? Vermutlich in der heutigen Form nicht durchführbar. Neben vielen anderen Tätigkeiten im Hintergrund bringen die Vereine im Rahmen des Meisterschaftsbetriebs pro Kalenderjahr zwischen zwölf und 16 Heimspiele über die Bühne, die alle einer – je nach Besucherzahl von 100 bis teils sogar mehr als 1.000 Zuschauern – mittleren bis großen Veranstaltung gleichkommen.

Neben den 32 Spielern auf dem Spielfeld (je 11 plus je 5 Ersatzspieler) ist dafür eine Vielzahl von Händen notwendig, um so einen Spieltag über die Bühne bringen zu können – alles ehrenamtliche Helfer. Wir haben uns die Situation im Bezirk Gmünd exemplarisch anhand von zwei Vereinen angeschaut.

„Jeder Mensch hat Bedürfnisse und Vorstellungen

„Die Situation wird schwieriger“, sagt Thomas Mezera, Obmann-Stellvertreter des SC Gmünd, der in der 2. Landesliga West, der zweithöchsten Spielklasse Niederösterreichs spielt. Der gesamte organisatorische Bereich, vom Platzwart bis zur Gastronomie läuft ehrenamtlich. „Die alten Helfer werden aber immer weniger aufgrund körperlicher Schwäche oder sterben weg und aus der Jugend rückt nicht die gewünschte Stärke nach.“

Die Herausforderung liege darin, ein positives, ehrenamtliches Team aufzustellen. „Und auch zu betreuen“, sagt Mezera. „Jeder Mensch hat Bedürfnisse und eigene Vorstellungen vom Vereinsleben. Es muss für jeden etwas dabei sein.“

Vielfältige Tätigkeiten rund ums Spiel

Im besten Fall zahlt sich das auch für beide Seiten aus. Beim SV Kirchberg etwa gibt es Freiwillige, die seit 15 Jahren oder mehr die Treue halten, berichtet Obmann Werner Fischer, selbst schon seit 13 Jahren im Amt: „Die wichtigsten Funktionen konnten wir bisher immer besetzen – zumeist von eigenen Spielern oder deren Eltern.“ Die Suche nach seinem Nachfolger als Obmann gestalte sich allerdings schwierig, bedauert er.

Aber es brauche viele helfende Hände, um eine Meisterschaft zu spielen – Kirchberg tritt in der 2. Klasse Waldviertel Zentral an. „Da muss der Betrieb das ganze Jahr über laufen. Veranstaltungen müssen organisiert und durchgeführt werden, der Sportplatz gepflegt und die Eingaben in Fußball online erledigt werden“, so Fischer. „Das Werbemanagement, die Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliederbetreuung, Zeugwart, Reinigung, Kantine, Eintritt etc. bis hin zum Schiedsrichter beim Reservespiel samt Assistenten an der Linie.