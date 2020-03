Erst vor zwei Wochen fiel für Stefan Fegerl die Tischtennis-Team-WM, die Ende März in Südkorea ausgetragen worden wäre, wegen des neuartigen Coronavirus ins Wasser. Jetzt ist auch der Eisspeedway-Zirkus und damit Harald Simon von der Virus-Hysterie betroffen. Die für das Wochenende geplanten WM-Rennen in Inzell wurden von den deutschen Behörden abgesagt.

„Wenn in der U-Bahn einer hustet, stehen die Leute rundherum auf und gehen. Zum Haltegriff greifen sie aber ohne nachzudenken…“ Harry Simon hält das Getue für entbehrlich

„Schade, dass wir nicht fahren dürfen“, seufzt der Pfaffenschlager, der damit auch wieder um sein Lieblingsrennen fällt. „Es ist die WM, da sollten alle Rennen gefahren werden.“ Denn auch das restliche Saisonprogramm steht jetzt in der Schwebe. Am nächsten Wochenende stünde die Europameisterschaft in Polen auf dem Programm, die Simon fix eingeplant hätte (vorige Woche wurde irrtümlich berichtet, dass er die EM auslassen will). Danach wackelt auch das WM-Finale in Heerenveen.

Leere Zuschauerränge auch keine Lösung

Ein Rennen vor leeren Zuschauerrängen, wie zuletzt am Holmenkollen in Oslo beim Nordischen Wochenende, beim Biathlon in Nove Mesto oder in der deutschen und italienischen Fußball-Bundesliga, könne er sich auch nicht vorstellen.

Generell findet Simon, der täglich mit der Eisenbahn nach Wien pendelt, die Aufregung um den Coronavirus „übertrieben. Wenn in der U-Bahn einer hustet, stehen die Leute rundherum auf und gehen. Als ob jeder, der hustet, den Virus hätte. Dass vor ihnen aber womöglich ein wirklich Infizierter den Türhebel betätigt hat oder sich am Griff angehalten hat, das ist dann wieder egal. Ich mache mir keine großen Sorgen. Im Grunde kannst du eh praktisch nicht verhindern, damit in Berührung zu kommen – vor allem, wenn du viel im Zug oder in der U-Bahn unterwegs bist. Weil dann darfst du gar nichts mehr angreifen.“