Harry Simon: Eine Hand liegt auf EM-Bronze

Vor der Abfahrt nach Polen tappte Harald Simon vorigen Montag noch etwas im Dunkeln ob seiner Form nach einem Monat ohne Training. Die Bewerbe in Sanok zeigten aber klar: Der Pfaffenschlager ist in Top-Form! Im ersten EM-Teil brachte er sich auf Medaillenkurs und heimste Tags darauf auch noch den dritten Platz im Bürgermeisterpokal ein.

Letzteren fuhren sich zwölf EM-Teilnehmer am Sonntag auf Einladung des Bürgermeisters von Sanok aus. Simon bestätigte dabei nochmals seine Top-Form, fuhr mit zwei Laufsiegen und drei zweiten Plätzen ins Halbfinale, wo er den Attacken des Schweden Jimmy Olsen stand hielt und sich als Zweiter ins Finale katapultierte. Dort war an den Russen Dmitry Solyannikov und Vladimir Fadeev kein Vorbeikommen, den dritten Platz hielt Simon aber gegen den Deutschen Franz Mayerbüchler fest. „Ich bin zufrieden. Um noch weiter vorne mitzufahren, dafür müsstest du viel mehr trainieren und fahren, was einfach nicht drin ist“, resümiert Simon.

Stürze: Simon trauert Punkten nach

Ein schöner Zusatzerfolg. Mehr zählte aber freilich der vom Vortag, als Harry Simon beim ersten Lauf zur Europameisterschaft ebenso aufgeigte. Dabei lief es zu Beginn gar nicht so gut für den 54-Jährigen. Er war in zwei Stürze verwickelt, wurde auch einmal disqualifiziert. Stoppen konnte das das Eisspeedway-Urgestein aber nicht. Simon schrieb trotzdem zweistellige Punkte und schaffte über den Hoffnungslauf gemeinsam mit Luca Bauer noch den Finaleinzug.

Dort hielt er den Deutschen in Schach, musste sich aber wieder hinter den Russen anstellen. Damit ist Simon zufrieden, die beiden Nullerrunden aus den Vorläufen wurmen ihn dennoch. „Erst hat mich der Schwede Jimmy Olsen mitgerissen, danach waren vom Sturz noch die Räder verbogen“, erzählt er. „Zumindest zwei Punkte mehr wären schon möglich gewesen.“

Auf Bronzekurs ist der Pfaffenschlager aber auch so, mit zwei Punkten Vorsprung auf den Niederländer Jasper Iwema. Das EM-Finale steigt am 19. März in Tomaszow Mazowiecki.

Bis dahin wird Harry Simon wohl wieder ein Monat pausieren. Mangels Trainingsmöglichkeiten in Österreich (in Weissenbach/Tirol haben bei den ohnehin wenigen vorhandenen Zeitfenstern Vereinsmitglieder Vorrang) bliebe praktisch nur der etwa 3.000km lange Weg nach Schweden. „Da steht sich der Aufwand einfach nicht dafür“, so Simon.