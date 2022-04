Harry Simon fuhr zweimal aufs Stockerl

Werbung

Mit zwei Stockerlplätzen machte Harald Simon in Heerenveen beim Einzel-WM-Finale einen Strich unter die Saison. Einen dicken, leuchtenden Strich. Denn der Pfaffenschlager war wie schon bei der Europameisterschaft vor zwei Wochen in Polen auch in der Niederlande top in Form, fuhr in Abwesenheit der wegen der russischen Invasion in der Ukraine weiter ausgeschlossenen russischen Fahrer an beiden Tagen um den Tagessieg mit.

Am Ende standen ein zweiter und ein dritter Platz. „Es war wunderbar, ein schöner Saisonabschluss, ohne Stress, ohne Zugzwang“, resümierte er am Montag gut gelaunt im NÖN-Telefonat. Für Simon, der den WM-Auftakt in Togliatti (RUS) wegen Visa-Problemen auslassen musste, war Heerenveen der einzige WM-Auftritt diese Saison. Er startete bei Null – und brannte ohne Druck einen Weltklasse-Lauf nach dem anderem ins Eis-Oval.

Am Sonntag knapp am Punktemaximum

Schon am Samstag schrieb Simon in den Vorläufen elf Punkte, nur der deutsche WM-Favorit Hans Weber und der Schwede Martin Haarahiltunen holten noch um einen Zähler mehr. Im Finale hielt sich der Waldviertler dann nobel aus dem WM-Kampf raus. „Mich hat’s in der Kurve rausgetragen und Weber hat mich überholt. Für mich ist der WM-Kampf erledigt. Ich mache für die Fans ein gutes Rennen. Warum soll ich mich in den Kampf um den Titel einmischen? Das wäre nicht fair“, sagte er nach dem Rennen zum Online-Portal speedweek.com.

Am Sonntag erledigte sich der Kampf um WM-Gold praktisch von alleine. Weber strauchelte erst und stürzte dann obendrein, musste Haarahiltunen das Feld überlassen. Und Harry Simon holte vier Laufsiege, den fünften musste er wegen eines Sturzes mit dem neuen Weltmeister aufgeben. Im Finale war Simon wieder dem Schweden auf den Fersen, holte am Ende Rang zwei.

Damit stieß er in der WM-Endwertung mit 34 Punkten noch auf Rang fünf nach vorne. „Mit zwei Tagessiegen wäre sogar WM-Bronze möglich gewesen“, denkt er laut nach, relativiert dann aber auf Nachfrage: „Am Samstag wäre der Tagessieg schwierig geworden, da war Haarahiltunen frisch und kaum zu biegen. Am Sonntag war es schon möglich. Ohne den Sturz hätte ich das Punktemaximum geholt. Aber für mich hätte sich durch den einen Tagessieg unterm Strich nichts geändert.“

Die Bronzemedaille ging an den Russen Nikita Bogdanov, dem seine zwei Tagessiege aus Togliatti dafür reichten.

„Der Reiz ist noch da, aber die Regeneration…“

Damit ist eine sehr eigenartige Eisspeedway-Saison zu Ende gegangen – angefangen durch covidbedingte Einschränkungen, beendet durch den kriegsbedingten Ausschluss aller russischen Fahrer.

Auch für Simon fällt das Resümee ziemlich gemischt aus. „Im Endeffekt haben wir wegen Corona von Anfang bis zum Schluss nie gewusst, was los ist, was gilt, wo gefahren werden kann“, fasst er zusammen. „Dann jetzt die Sache mit den Russen… Es ist nicht so, wie es sein sollte. Das Grand-Prix-Feld wurde komplett verändert. Die Besten waren nicht dabei. Für mich selbst ist es gut gelaufen, damit bin ich zufrieden. Ich habe in zwei Rennen 34 Punkte geholt, Lukas Hutla, der in der WM-Wertung direkt vor mir liegt, in vier Rennen 37. Ich kann schon noch gut mit den Jüngeren mithalten“, schmunzelt der seit wenigen Tagen 55-Jährige.

Seine Zukunft lässt der letzte Mohikaner der einst großen Eis-Motorsport-Zunft im Waldviertel schon fast traditionell offen. „Ich hab‘ keine Ahnung, was kommt. Schauen wir mal“, sagt er. Nachsatz: „Reizen würde es mich immer noch. Aber bei der Regeneration nach zwei intensiven Renntagen merk ich das Alter schon“, sagt er und lacht.