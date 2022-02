Harry Simon: Polen statt Russland

Erst im Dezember wurde in Tomaszów Mazowiecki die Europameisterschaft 2021 ausgetragen. Am kommenden Wochenende ist der Eisspeedway-Tross um Harald Simon schon wieder zur EM in Polen zu Gast. 2022 kehrt der Kontinentalwettkampf an seinen Stammtermin Anfang des Jahres zurück. Neu ist dabei, dass der Europameister an zwei Rennwochenenden gekürt wird. Das zweite steigt wieder in Tomaszów Mazowiecki (19. März) – den Start macht am Samstag Sanok.

„Ich bin gespannt, wie gut es geht, bin seit der WM-Quali (15. Jänner; Anm.) nichts mehr gefahren“, sagt Simon, der sich am Donnerstag von Pfaffenschlag nach Polen aufmacht. Etwa 700 Kilometer legt er nach Sanok zurück, das im Südosten Polens an der Grenze zur Ukraine liegt. „Schauen wir, was geht. Das Ziel ist natürlich, das Maximum herauszuholen“, meint der 54-Jährige.

Beim WM-Auftakt in Togliatti, den Simon wie berichtet wegen Visa-Problemen absagen musste, dominierten indes erwartungsgemäß die Russen. Am Samstag verhinderte der Deutsche Hans Weber als Vierter einen Sechsfach-Erfolg, am zweiten Tag lagen fünf Russen vor dem „Eishans“ – der Sieg ging beidemale an Nikita Bogdanov. Der einzige Österreicher im Feld, Franky Zorn, schrieb am ersten Tag sechs Punkte, ging am zweiten infolge eines heftigen Sturzes leer aus.

Hoffen auf Heerenveen

Das Chaos mit den Einreise-Visa traf indes nicht nur Simon. Auch Zorn schaffte es nur per Flugzeug rechtzeitig nach Russland. Sein in Schweden lagerndes Equipment gab er dem Holländer Jasper Iwema mit, der dort sein Visum etwas früher bekam, mit dem Auto nach Togliatti fahren konnte. WM-Debütant Franz Mayerbüchler (GER) setzte sich ebenfalls ins Flugzeug, musste sich in Russland ein Motorrad ausborgen.

Das war alles für Harry Simon nicht drin. Der hofft jetzt, dass in Heerenveen gefahren werden kann. Dort wäre Anfang April die zweite und finale WM-Station geplant. Eine Entscheidung, ob in den Niederlanden gefahren werden kann, erwartet Simon schon demnächst. „Die Organisatoren brauchen ja auch eine Vorlaufzeit“, weiß er.