Auch nach einem Jahr Pause ist Harry Simon nicht reif für die Eisspeedway-Pension. Das stellte er bei der WM-Qualifikation im schwedischen Örnsköldsvik wieder einmal unter Beweis. Mit elf Punkten schaffte er den Einzug ins Starterfeld klar. „Es läuft echt gut. Die Hand macht keine Probleme, körperlich bin ich gut drauf“, schildert der Pfaffenschlager – und schmunzelt: „Und mit den Jungen kann ich auch immer noch mithalten.“

Das zeigte er schon Dezember, erst im Trainingslager und dann in der Russischen Liga, wo er bei Lukhovitsy einen Platz im Team bekam – unter der Superliga, in der 1. Division. „Wenn du ein Jahr weg bist, musst du dich neu beweisen“, erklärt der 52-Jährige. „Man soll‘s ja nicht sagen, aber ich bin ein alter Mann im Vergleich zu den anderen dort.“

Die Ziele für die WM sind unverändert hoch. „Ich bin sicher nicht dort, damit ich hinten nachfahre!“, stellt Simon klar. „Die Top 10 sind in jedem Rennen das Ziel, die Top 8, also der Semifinaleinzug, ein Traum.“ Aber nicht in blinder Raserei, hat er aus den Stürzen seine Lehren gezogen. „Nur nicht stürzen“, sagt er heute. „Lieber einmal einen Punkt weniger holen, aber dafür gut ins Ziel kommen. Ich habe keinen Druck.“

Quer durch Russland – und dann „heim“

Logistisch bedeutet die WM heuer eine enorme Herausforderung. Simon steuert seit Montagnacht die Lada-Stadt Togliatti an, wo er am Wochenende an einem Einladungsrennen teilnimmt. Von dort geht es dann 3.000km östlich nach Kasachstan, wo in Almaty der WM-Auftakt steigt. Und dann wieder retour, weil am Wochenende darauf der Grand Prix von Togliatti gefahren wird. „Für die Motorräder wird ein Transporter gestellt, meine Fahrt muss ich selbst bezahlen“, erklärt Simon, der deshalb noch überlegt, ob er sich die Tour nach Almaty antut. „Aber ich werd‘ eh fahren.“

Das dritte aufeinanderfolgende WM-Wochenende führt über 1.000km nach Shadrinsk. Danach geht’s nach Westeuropa. Harry Simon legt auf der Heimfahrt noch einen Stopp in Lukhovitsy (südöstlich von Moskau) für ein Liga-Rennen ein. Dann geht‘s über die Team-WM in Berlin auf seine Lieblingsbahn nach Inzell und schließlich zum Finale nach Heerenveen.

Übrigens: Im WM-Starterfeld ist Harry Simon nicht der Älteste – den Rang lief ihm der 61-jährige Dauerbrenner aus Schweden, Stefan Svensson, ab.