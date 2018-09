Das zweitgrößte Endurorennen Österreichs feierte heuer sein 15-Jahr-Jubiläum. Dazu strömten wieder 1.000 Starter zum als Kaolinwerk-Rennen bekannt gewordenen Aspang Race im Bergbau-Areal (Bezirk Neunkirchen). Das selektive Rennen, bei dem heuer die Entscheidung zugunsten Bernhard Schöpf in der Staatsmeisterschaft fiel, zeigte sich von seiner härteren Seite.

„Dass es nicht einfach wird, war schon klar, als wir hörten, dass für alle drei Tage Regen und Gewitter vorausgesagt war“, erzählt Granitbeißer Rene Allram, seit Jahren Stammgast. „Beim Enduro wird zwar nicht lange über schlammige Verhältnisse oder den Zustand der Strecke gejammert, aber es war schon extrem.“ In manchen Spurrillen konnte das Motorrad als Ganzes versinken, die Wasserlacken reichten bis über die Fußrasten.

Verkürzte Renndauer

Wegen der Bedingungen wurde auch die Renndauer verkürzt. Am Samstag wurden zwei statt drei Stunden gefahren, am Sonntag zwei statt zweieinhalb.

Allram trat am Samstag mit dem MSC-Schremser Markus Arnberger in der Teamwertung an. Die beiden lagen lange auf Rang zwei, verloren durch einen Abflug jedoch zwei Minuten und rutschten noch auf Rang drei ab. Thomas Böhm vom MSC Schrems) landete in der Klasse 5 auf Rang 20, Markus Leirer und Markus Kogelmann (beide MSC Schrems, Klasse 7) mussten früher aufgeben.

Am Sonntag waren nur mehr Arnberger und Allram am Start, diesmal jedoch einzeln. Die beiden fuhren in der Klasse 6 und dominierten. Der für seine Vorliebe für schlammige Verhältnisse bekannte Arnberger schnappte sich den Sieg, zwanzig Sekunden vor Allram. Der drittplatzierte hatte bereits einen Rückstand von zehn Minuten. „Somit konnten wir uns heuer erneut hier erfolgreich behaupten“, strahlte Allram.