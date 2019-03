Bei strahlendem Sonnenschein fiel am Wochenende im Granitwerk Kammerer in Gebharts mit über 500 Enduristen beim ersten Granitbeißer der Startschuss zur heimischen Motorsport-Saison. „Besser als je zuvor“, fällt die Bilanz von Dietmar Hackl vom Organisationsteam des Granitwerk Kammerer aus. „Das Wetter war ein Traum, wir hatten ein Rekordstarterfeld, die vielen Zuschauer haben uns die Kantine leergekauft, die Strecke waren in Top-Zustand und die Fahrleistungen waren auch top.“

NOEN

Vor allem das Elite-Rennen am Sonntag hatte alles, was das Enduroherz begehrt. Österreichs Top-Fahrer lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Sieg. Knapp in Führung war immer Erzberg-Finisher Dieter Rudolf, dem jedoch auf der Schlussrunde das Benzin ausging. Nach einem Tankstopp wurde er noch Sechster. Den Sieg holte sich Walter Feichtinger drei Sekunden vor Matthias Wibmer. Florian Reichinger wurde Dritter vor Vaclav Nedved und Marco Messner. Die Top Fünf drehten alle 14 Runden.

Eine Runde weniger schaffte der Litschauer Rene Allram. Der Granitbeißer, der am Vortag in der Klasse 2 hinter Markus Arnberger Dritter wurde, holte Rang acht. Arnberger zog sich an einem Stein eine Fleischwunde zu und verzichtete nach der Verarztung auf die Weiterfahrt. Ebenso wie Youngster Matthias Schmid, dessen Bike zweimal wegen Feindkontakt kaputt ging. Einmal wechselte er die Maschine. Danach ließ er es bleiben.

Hubschrauber-Einsatz trübte die tolle Bilanz

Top-Platzierungen für die Lokalmatadore gab es auch schon am Samstag. Bei den jüngsten Fahrern war Granitbeißer Dominik Löffler im Spitzenfeld, belegte in der Klasse 1 Rang zehn. Mit Gerald Fraißl, Markus Kogelmann (beide MSC Schrems) und Roland Vogl (Enduro Team Waldviertel) jubelten drei Waldviertler in der Klasse 3. Ebenfalls unter den besten Zehn landeten bei den Frauen Stefanie Grubeck (Racer4Kids) und Granitbeißerin Melanie Stundner.

NOEN

So gut das Resümee auch ausfällt, einen Makel gibt es dann doch. Am Samstag musste der Rettungshubschrauber im Steinbruch landen. „Ein 15-jähriges Mädchen ist beim Rennen gestürzt“, schildert Hackl. „Der Sturz war an sich unspektakulär, aber sie hat danach über Schmerzen in der Wirbelsäule geklagt. Da wollten wir nicht das Risiko eingehen, sie mit dem Pick-up rauszufahren, sondern haben gleich den Hubschrauber alarmiert.“ Sie wurde ins Krankenhaus St. Pölten geflogen, weitere Informationen über ihren Gesundheitszustand gab es zu Redaktionsschluss noch nicht.