Mit 45 Jugendlichen wurde am Freitag der 35. Waldviertler Schulschachtag an der NMS II Gmünd abgehalten.

Nicht zu schlagen war bei den Unterstufenteams wieder das BG/BRG Horn I mit Siegen in allen fünf Spielen. Die Silbermedaille sicherte sich das Gmünder Gym mit acht Punkten, gefolgt von Mädchenteam des Horner Gymnasiums. Die Mädelstruppe der NMS Litschau verpasste das Podest als Vierte nur knapp.

Die Wertung der Volksschulen wurde zur schulinternen Entscheidung, da nur die VS Eggenburg drei Teams stellte, zwei davon starten am 5. April beim Landesfinale. Tags zuvor matchen sich die landesbesten Teams der Unterstufe und der Oberstufe (in Gmünd hatte nur das BG Horn ein Team angemeldet).

Turnierorganisator in Gmünd war Dieter Schuh, als Turnierleiter fungierte Franz Modliba.