Ein Jubelwochenende für Österreich und den Eurojack Holzsportverein in Langschlag war das große Eurojack-Finale in Grendelbruch in Frankreich. Armin Kugler triumphierte auf ganzer Linie, brach mit seinem fünften Eurojack EM-Titel in Serie alle Rekorde, ist jetzt alleiniger Rekord-Europameister.

„Ein sehr gutes Gefühl“, schmunzelt der 27-Jährige im NÖN-Gespräch. „Es ist heuer wirklich sehr gut gelaufen. Ich bin von der Fitness her sehr stark drauf, dazu lief es in den Timbersports-Disziplinen sehr gut.“

Nach den ersten vier Bewerben lieferte sich Kugler ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Schweizer Christophe Geissler, der vor dem Finale die Wertung knapp anführte. In Frankreich ging Geissler jedoch nicht an den Start – und öffnete so Kugler die Tür zu einem klaren Erfolg in der Endabrechnung.

Wegen Lapsus wackelt Einsatz bei Einzel-WM

„Schade, es wäre wirklich ein sehr spannendes Finale geworden“, sagt Kugler, der sich so sogar ein paar kleine Fehler leisten konnte und auch als Dritter von Grendelbruch in der Gesamtwertung 17 Punkte Vorsprung auf den Tschechen David Sila, der mit dem Finalsieg noch den Vize-Europameister geworden ist, hatte. Gesamtdritter wurde der Schweizer Pirmin Gnädinger, Geissler nur Vierter.

Der zwei Meter große Waldviertler aus Steinbach (Gemeinde Brand/Nagelberg) ist damit in Europa weiterhin das Maß aller Dinge und wird Österreich auch im Oktober bei der Stihl Timbersports WM in Liverpool vertreten.

Allerdings voraussichtlich nur im Team. Denn für die Qualifikation fürs Einzel werden heuer erstmals die Gesamtzeiten der nationalen Meisterschaften hergenommen. Die gewann Kugler zwar auch heuer



wieder souverän, allerdings wurde er in einem Bewerb disqualifiziert, was ihm drei Strafminuten einbringt. „Für die Staatsmeisterschaft hat es noch immer locker gereicht, aber für die WM-Teilnahme wohl nicht“, seufzt Kugler, den die Causa ärgert. „In Österreich war die Meisterschaft sehr früh, da wusste noch keiner was von der Reglement-Änderung. Wenn ich das weiß, trainiere ich ganz anders darauf hin. Das ist echt blöd. Ich bin heuer top in Form. Da wäre vielleicht auch bei der WM etwas möglich gewesen…“

Doppelsieg für Gerungs im Damen-Klettern

Auch im Kletterbewerb der Damen war an den Österreicherinnen wieder kein Vorbeikommen. Die Groß Gerungserin Gisela Paulnsteiner entschied den Bewerb zum dritten Mal in Serie für sich. Darüber hinaus war sie viertbeste Frau im Eurojack!

Das Erfolgstrio komplettiert die Oberkirchnerin Silvia Rentenberger, die beim Klettern hinter Paulnsteiner Zweite wurde.

Mit dem achten Gesamtrang schaffte auch der Oberlembacher Josef Laier die fixe Qualifikation für die kommende Eurojack-Saison.