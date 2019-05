Perfekter Saisonabschluss für Stefan Fegerl! Der Unterlembacher fixierte am Samstag mit den TTF Ochsenhausen den Meistertitel in der Deutschen Bundesliga seit 15 Jahren und damit das Double.

Im Bundesliga-Finale ließen Fegerl & Co. dabei Saarbrücken, das im Halbfinale überraschend Fegerls Ex-Klub und Titelfavorit Borussia Düsseldorf ausgeschaltet hatte, keine Chance, gewannen 3:0. Ganz so eindeutig war der Spielverlauf zwar nicht, alle drei Matches gingen über fünf Sätze, am Titelgewinne gab‘s aber trotzdem nichts zu rütteln. Fegerl setzte dabei nach Siegen von Simon Gauzy und Hugo Calderano den Schlusspunkt mit einem 3:2-Sieg über Darko Jorgic. Nach einem Fehlstart mit 1:11 und 11:13, drehte er die Partie mit drei Satzsiegen in Folge noch um.

„Wahnsinn, was da gestern passiert ist. Es war eine grandiose Saison“, jubelte Fegerl über seinen dritten deutschen Meistertitel in Folge. Tags darauf war er schon wieder beim Boarding am Münchner Flughafen. Es ging zu den China Open, wo er seit Montag an der Platte steht. In der ersten Vorrunde besiegte er den Taiwanesen Yang Heng-Wei 4:2.