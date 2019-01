Der SC Koller Nondorf veranstaltete am 12. Jänner die traditionellen Fun & Games Spiele. In der Sportplatzkantine versammelten sich zu diesem Anlass 150 Besucher, von denen sich 16 Mannschaften mit je fünf Spieler anmeldeten, um tolle Preise zu kämpfen. Die vier Spielarten Dart, Poker, Schnapsen und FIFA waren bei diesem Turnier zu absolvieren, wobei letztere Spielart in diesem Jahr zum erstenmal veranstaltet wurde.

Das FIFA-Spiel wurde auf einem Riesenprojektor direkt auf die Wand gestrahlt und die begeisterten Zuschauer sorgten für das passende Stadion-Feeling. „Es war eine tolle Veranstaltung mit einem Umsatz- und Zuschauerrekord. Wir freuen uns schon auf‘s nächste Jahr und werden uns einiges neues einfallen lassen“, erklärte Obmann Manuel Haider.

Platz eins in der Teamwertung ging an „Die Prinzenrollen“, die sich vor „Die Heurigen Checker“ und „X- treme Danger“ durchsetzen konnten. Beim Poker siegten ebenfalls „Die Prinzenrollen“, beim Darts „X- treme Danger“, beim Schnapsen erneut „Die Prinzenrollen“, beim FIFA „Die Heurigen Checker“ und die Spritzerwertung entschied „Göpfritz an der Wild“ für sich.