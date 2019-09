„Ich war nicht im Komitee, habe erst spät von diesem Gremium erfahren, aber mit seiner Entscheidung bin ich sehr einverstanden.“ So leitete SVg-Präsident Rainer Poppinger die zur Überraschung aufs Tableau gebrachte Ernennung zum „SVg-Sportler des Jahrhunderts“ ein. „Wir hatten viele gute Fußballer, viele gute Tennisspieler“, so Poppinger weiter. „Aber er war ein ausgezeichneter Fußballer und ist bis heute ein ausgezeichneter Tennisspieler.“

Die Wahl fiel auf SVg-Obmann Franz „Jacky“ Stidl. Der begann in der Gmünder Schülermannschaft mit dem Kicken, war bald fürs Toreschießen zuständig. Nicht lange darauf wurde auch sein Talent für Tennis entdeckt, was in den folgenden Jahren zur Sportart Nummer eins wurde.

Der Fußball kam nie zu kurz, auch wenn seine Teamkollegen während der Tennis-Saison immer wieder hoffen mussten, dass Stidl seine Tennis-Partien schnell absolviert hat, damit er danach noch im Fußballmatch die Tore schießen kann. Der Torjäger war er noch immer – wenn auch manchmal erst in der zweiten Hälfte, falls die Tennispartien länger dauerten.

Tennis spielt er bis heute, in der Kreisliga und Senioren-Landesligen. Daneben engagierte sich Stidl auch früh in der Vereinsleitung, war Sportleiter und ist seit dem Ausscheiden der Fußballsektion 2001 Obmann.